İran'ın İsrail'e misillemesi sonrası Gazze'de kutlama!
İran, İsrail ordusunun Lübnan'ı vurmasının ardından İsrail'e karşı büyük bir saldırıya başladı. İran akşam saatlerinde Tel-Aviv ve belirli bölgelere 500'e yakın füze yolladı. Saldırılar sonrası Gazze sokaklarında kutlama yapıldı. Yüzlerce insan sokaklarda İran'ın saldırılarını kutladı. İşte o anlar...
Dün gece İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı sonrası İran'dan İsrail'e misilleme geldi. İran akşam saatlerinde İsrail'e balistik füze saldırısı gerçekleştirdi.
İran, İsrail'e doğru yaklaşık 500 balistik füzenin ateşlendiğini bildirdi. İsrail tarafı ise füze sayısının 200 olduğunu iddia etti. Füzelerin bazıları Demir Kubbe'yi aştı, şehrin belli yerlerinde patlamalar meydana geldi.
GAZZE'DE İNSANLAR SALDIRILARI SEVİNÇLE KARŞILADI
İşgalci İsrail'in aylar süren saldırılarına maruz kalan Gazzeli vatandaşlar, İran'ın misillemesi sonrası sokaklara çıktı. Sokaklara çıkan gençler saldırıları kutladı.
Böyle bir gerginliğin olmaması dileğiyle umarım bu olaylar daha fazla şiddet ile sonuçlanmaz