İran'ın İsrail'e misillemesi sonrası Gazze'de kutlama!

01 Ekim 2024 21:26 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:07

İran, İsrail ordusunun Lübnan'ı vurmasının ardından İsrail'e karşı büyük bir saldırıya başladı. İran akşam saatlerinde Tel-Aviv ve belirli bölgelere 500'e yakın füze yolladı. Saldırılar sonrası Gazze sokaklarında kutlama yapıldı. Yüzlerce insan sokaklarda İran'ın saldırılarını kutladı. İşte o anlar...