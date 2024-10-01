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İran'ın İsrail'e misillemesi sonrası Gazze'de kutlama! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 21:26 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:07

İran, İsrail ordusunun Lübnan'ı vurmasının ardından İsrail'e karşı büyük bir saldırıya başladı. İran akşam saatlerinde Tel-Aviv ve belirli bölgelere 500'e yakın füze yolladı. Saldırılar sonrası Gazze sokaklarında kutlama yapıldı. Yüzlerce insan sokaklarda İran'ın saldırılarını kutladı. İşte o anlar...

Dün gece İsrail'in Lübnan​'ın güneyine yönelik kara harekatı sonrası İran​'dan İsrail'e misilleme geldi. İran​ akşam saatlerinde İsrail'e balistik füze​ saldırısı​ gerçekleştirdi. 

İran, İsrail'e doğru yaklaşık 500 balistik füzenin ateşlendiğini bildirdi. İsrail tarafı ise füze sayısının 200 olduğunu iddia etti. Füzelerin bazıları Demir Kubbe​'yi aştı, şehrin belli yerlerinde patlamalar meydana geldi. 

İran'ın İsrail'e misillemesi sonrası Gazze'de kutlama!  - 1. Resim

GAZZE'DE İNSANLAR SALDIRILARI SEVİNÇLE KARŞILADI

İşgalci İsrail'in aylar süren saldırılarına maruz kalan Gazzeli vatandaşlar, İran'ın misillemesi sonrası sokaklara çıktı. Sokaklara çıkan gençler saldırıları kutladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Deniz 1 Ekim 2024 21:29

Böyle bir gerginliğin olmaması dileğiyle umarım bu olaylar daha fazla şiddet ile sonuçlanmaz

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