İran'ın İsrail'e ne karşılık vereceği merak edilirken sürpriz bir çağrı geldi! Pezeşkiyan'dan bizzat mesajı verdi

04 Kasım 2024 08:53 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:06

İran'ın İsrail'e saldırısına ne karşılık vereceği merak konusuyken Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan sürpriz bir çağrı geldi. Pezeşkiyan, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi durumunda misillemenin şiddetinin değişebileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan sürpriz bir açıklama geldi. İsrail'in saldırısı karşısında Tahran yönetiminin nasıl bir karar alacağı merak edilirken ateşkes çağrısı yapıldı. Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkat çektiği açıklamasında, ABD ile Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karşılık vermemesi halinde, Gazze’de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini hatırlattı.

''ATEŞKES CEVABIMIZIN TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRİR''

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, şunları söyledi:

"İlk başta hükümetimizin göreve başladığı ilk gün Haniye'ye suikastla savaşı kışkırtmaya çalışan Siyonist rejimdi. Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması, masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla itidalli davranmamıza rağmen İsrail suçlarını yoğunlaştırdı."

İran'ın İsrail'in saldırısına karşılık vereceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Davranışlarını gözden geçirerek, ateşkesi kabul edip bölgenin mazlum ve masum insanlarını öldürmeye son verirlerse bu bizim cevabımızın türünü ve şiddetini etkileyebilir" diye konuştu.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ve saldırının "başarıyla" tamamladığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.