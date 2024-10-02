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İran'ın İsrail'e saldırılarının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! Çok sayıda ev hasar gördü

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
02 Ekim 2024 13:37 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:42

İran'ın İsrail'e dün akşam gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası İsrail'deki yıkım ve bilanço gün ağırınca ortaya çıktı. Çok sayıda ev hasar gördü.

İran​'ın İsrail'e dün akşam düzenlediği füze saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv​'e yakın Hod Haşaron kentinde yaklaşık 100 ev hasar gördü.

İran'ın İsrail'e saldırılarının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! Çok sayıda ev hasar gördü - 1. Resim

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, Hod Haşaron'da İran'ın saldırıları sebebiyle 100 evin zarar gördüğü, yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

İran'ın İsrail'e saldırılarının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! Çok sayıda ev hasar gördü - 2. Resim

İsrail Devlet Televizyonu KAN ayrıca, bazı evlerde ciddi hasarın meydana geldiğini ve onarımlarının uzun süreceğini kaydetti.

İran'ın İsrail'e saldırılarının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! Çok sayıda ev hasar gördü - 3. Resim

"İRAN BÜYÜK BİR HATA YAPTI VE BEDELİNİ ÖDEYECEK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çaldı.

İran'ın İsrail'e saldırılarının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! Çok sayıda ev hasar gördü - 4. Resim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, İran'ın füze saldırısının "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söyledi.

İran'ın İsrail'e saldırılarının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! Çok sayıda ev hasar gördü - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
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Ayşe 2 Ekim 2024 13:45

Bu kadar yıkıcı bir olayı kim kime yapmış ben anlamıyorum ya

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