İran'ın İsrail'e saldırılarının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! Çok sayıda ev hasar gördü

02 Ekim 2024 13:37 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:42

İran'ın İsrail'e dün akşam gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası İsrail'deki yıkım ve bilanço gün ağırınca ortaya çıktı. Çok sayıda ev hasar gördü.

İsrail'in İran'a karşı intikam planları gün yüzüne çıktı: Büyük bir misilleme saldırısı için hazırlanıyor

İsrail'in İran'a karşı intikam planları gün yüzüne çıktı: Büyük bir misilleme saldırısı için hazırlanıyor

İran​'ın İsrail'e dün akşam düzenlediği füze saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv​'e yakın Hod Haşaron kentinde yaklaşık 100 ev hasar gördü.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, Hod Haşaron'da İran'ın saldırıları sebebiyle 100 evin zarar gördüğü, yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN ayrıca, bazı evlerde ciddi hasarın meydana geldiğini ve onarımlarının uzun süreceğini kaydetti.

"İRAN BÜYÜK BİR HATA YAPTI VE BEDELİNİ ÖDEYECEK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, İran'ın füze saldırısının "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söyledi.