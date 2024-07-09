İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açık mektubu analiz edildi! Değişen yönetimin yumuşak yeri, Batı oldu

09 Temmuz 2024 15:56 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:59

Mesud Pezeşkiyan, yıllardır olan Şii İran düzeninden Sunni yönetime geçti. Ancak Pezeşkiyan'ın İran seçimlerinde lider gelmesinin arka planında yer alan analizleri Siyasal İletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a yorumladı. Analizde dikkat çeken detay ise değişen yönetimin yumuşak yanının batı olduğu ortaya çıktı.

PEZEŞKİYAN'IN AÇIK MEKTUBU ANALİZ EDİLDİ!

İran Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan, yönetimde dini liderlerin söz sahibi olduğu bir mektup yayınladı. Mektupta bölgede devam eden İsrail saldırılarının da yer aldı.

Özellikle Hizbullah vurgusu yapan Pezeşkiyan'ın tutumu bölgede söz sahibi olan bir İran devleti apaçık gösterse de aslında yönetime gelmeden vaat ettiği reformlarda ise Batılı devletler ve ABD ile iş birliği olacağının da altı çizildi. Siyasal iletişim uzmanı Aktay'da bu açık mektubu detaylandırdı.

Aktay, İran'da yeni reformların yaşanacağını belirtti. Ünlü siyasal iletişim uzmanı sözlerine şu ifadelerle başladı:

"İran'ın yeni seçilen reformist Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, geçtiğimiz günlerde Lübnan'daki İslami direniş Hizbullah lideri Hasan Seyyid, Nasrallah'a İslam Cumhuriyeti'nin gayrimeşru İsrail işgaline karşı direnişe ve bölge halkını desteğini ileten mesajında, İran'ın direnişe verdiği desteğin köklerindeki rejimin temel politikalarını ve dini liderin direktiflerinde yattığını ve bunun güçlü bir şekilde devam edeceğini, yine de bu önemli bir mesajdı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca bölgedeki direniş hareketlerinin İsrail işgalinin Filistin halkına ve bölge halkına karşı savaş taktikleri ve saldırganlığı ile ilerlemesi izin vermeyeceğinden emin olduğunu Hasan Seyyid Nasrallah'a teşekkür ederek, Lübnan halkı için daha fazla başarı şan, mutluluk ve ilerleme dileklerini iletti. Bu mesajıyla açıkça belli oldu ki Pezeşkiyan, İran dini liderleriyle beraber hareket ediyor."

Aktay, Pezeşkiyan her ne kadar dini liderlerle beraber bir ülke yönetimi içinde yer alsa da öte yandan batılı devletlerle olan bağlantılarını da koparmayacak bir politika sergileyeceğini ifade etti.

DEĞİŞEN YÖNETİMİN YUMUŞAK YERİ, BATI OLDU

Pezeşkiyan, İran'ın yıllardır kafa tutuğu Batılı devletler arasında özellikle ABD'de daha yumuşak bir dil izleyeceği görüldü. İran'ın Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve ABD ile oturacağı masalarda özellikle ekonomi ele alınacak. İran'ın ekonomi de en çok ihtiyacı olan süreçte ise Gıda krizi baş gösterdi. Son yıllarda dikte ya da durağan olan siyasi ortam yerini yumuşak bir yüzle değiştirilecek. Son olarak Trump'ın başkanlık yıllarında askıya alınan ekonomik anlaşmalarda ise yeni başlangıçların sinyalleri yer aldı.

Aktay, bu konuyla ilgili Pezeyişkan'ın yönetimsel algısına dikkat çekti: "İran'daki sosyal kısıtlamalar az önce söylediğim gibi özellikle de başörtüsünü kadınlara zorla dayatılmasını gevşeteceğini, sözünü vermesi de toplumsal içerideki ayaklanma. Çünkü önceki ayaklanmaları hatırlarsak, genç kadınların toplum içindeki kalkışmalara sebebiyet verebilecek başörtüsü üzerinden bir kalkışma oldu. Bu anlamda da bu önemli bir vaat."

Diğer ülkelerin ise İran'la anlaşma noktasındaki kararı ise nükleer silah tehditlerinden kaynaklı olduğunun altını çizen Aktay, "Batılı ve ABD ülkeleriyle anlaşmak için Pezeşkiyan masaya oturduğunda Cumhurbaşkanı yeteneklerini konuşturması gerekecek. Anlaşmalarda özellikle yatırımların azaltılması sağlanacak çünkü İran'da ekonomik çalkantılarda mevcut. Teslimiyet değil karşılıklı devletler anlaşması yapması bekleniyor. Ancak süreçte büyük çoğunlukla İran yılladır gözetlediği bazı durumları halı altına süpürecek" dedi.