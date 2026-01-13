Menü Kapat
TGRT Haber
İran’la ticaret yapan ülkeler ve ticaret hacimleri belli oldu! Meğer İran’ın en büyük ortaklarından biri ABD’nin rakibiymiş

Ocak 13, 2026 15:39
1
İran’la ticaret yapan ülkeler ve ticaret hacimleri

İran’da iç karışıklık devam ederken tüm dünyayı ilgilendiren bir haber de yurt dışından geldi. ABD Başkanı Trump, İran ile ticaret yapacak ülkelere yüzde 25 ek vergi getireceğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler İran’la ticaret yapan ülkelere ve ticaret hacimlerine çevrilirken, listenin zirvesindeki ülkeyi görenler, ABD’nin bu hamlesinin altındaki sebepleri de tahmin etmeye başladı…

2
iran protesto

Küresel piyasalarda ülkeler yoğun bir ticaret faaliyeti gösteriyor. Bu kapsamda bir yandan ittifak halindeki ülkeler, diğer yandan rekabet içinde olanlar kendi çıkarları doğrultusunda ekonomik faaliyetlere kapılarını aralıyor. Son günlerde İran’da devam eden protestoların ardından ABD Başkanı Donald Trump İran ile ticaret yapan ülkelere ek olarak yüzde 25 vergi uygulamasını hayata geçireceklerini duyurdu.

3
abd iran

Bu hamle ile ABD’nin, İran’a karşı baskıyı artırırken, İran ile en büyük ticaret hacmine sahip olan rakiplerini de ekonomik anlamda zora sokmayı planladığı konuşuluyor. Diğer yandan İran’ın uluslararası ticaret ağını doğrudan hedef alan bu hareketin tam olarak hangi ülkeleri etkileyeceği netleşmezken hali hazırda İran ile ticaret yapan ülkeler ve ticaret hacimleri şu şekilde listelendi…

4
KOSTA RİKA

KOSTA RİKA

İran ile ticaret hacmi 34.240 Dolar

5
URUGUAY

URUGUAY

İran ile ticaret hacmi 34.280 Dolar

6
İZLANDA

İZLANDA

İran ile ticaret hacmi 36.100 Dolar

7
KAMBOÇYA

KAMBOÇYA

İran ile ticaret hacmi 46.750 Dolar

8
TRİNİDAD VE TOBAGO

TRİNİDAD VE TOBAGO  |  Karayip ülkesi

İran ile ticaret hacmi 47.540 Dolar

9
ZAMBİYA

ZAMBİYA  |  Adrika

İran ile ticaret hacmi 47.710 Dolar

10
BRUNEI

BRUNEI | Asya ülkesi

İran ile ticaret hacmi 48.100 Dolar

11
MALTA

MALTA

İran ile ticaret hacmi 52.110 Dolar

12
EKVADOR

EKVADOR

İran ile ticaret hacmi 55.280 Dolar

13
TOGO

TOGO

İran ile ticaret hacmi 64.370 Dolar

14
FİJİ 

FİJİ  |  Okyanusya ülkesi

İran ile ticaret hacmi 65.620 Dolar

15
İRLANDA

İRLANDA

İran ile ticaret hacmi 69.470 Dolar

16
ŞEYŞELLER 

ŞEYŞELLER  |  Doğu Afrika

İran ile ticaret hacmi 74.380 Dolar

17
ÇAD

ÇAD

İran ile ticaret hacmi 98.690 Dolar

18
MEKSİKA

MEKSİKA

İran ile ticaret hacmi 100.370 Dolar

19
ABD

ABD

İran ile ticaret hacmi 112.710 Dolar

20
GİNE

GİNE

İran ile ticaret hacmi 131.330 Dolar

21
ANGOLA

ANGOLA

İran ile ticaret hacmi 154.620 Dolar

22
HONDURAS 

HONDURAS  |  Orta Amerika Ülkesi

İran ile ticaret hacmi 156.130 Dolar

23
LETONYA

LETONYA

İran ile ticaret hacmi 169.400 Dolar

24
GABON

GABON

İran ile ticaret hacmi 169.520 Dolar

25
ZİMBABVE

ZİMBABVE  |  Afrika

İran ile ticaret hacmi 232.970 Dolar

26
BURKİNA FASO

BURKİNA FASO

İran ile ticaret hacmi 238.010 Dolar

27
MAURİTUS

MAURİTUS

İran ile ticaret hacmi 258.440 Dolar

28
PERU

PERU

İran ile ticaret hacmi 262.520 Dolar

29
NİJER

NİJER

İran ile ticaret hacmi 313.950 Dolar

30
MOĞOLİSTAN

MOĞOLİSTAN

İran ile ticaret hacmi 350.610 Dolar

31
KONGO CUMHURİYETİ

KONGO CUMHURİYETİ

İran ile ticaret hacmi 433.470 Dolar

32
PORTEKİZ

PORTEKİZ

İran ile ticaret hacmi 458.500 Dolar

33
ESTONYA

ESTONYA

İran ile ticaret hacmi 489.680 Dolar

34
NORVEÇ

NORVEÇ

İran ile ticaret hacmi 498.800 Dolar

35
MORİTANYA

MORİTANYA

İran ile ticaret hacmi 543.080 Dolar

36
LİTVANYA

LİTVANYA

İran ile ticaret hacmi 611.440 Dolar

37
NEPAL

NEPAL

İran ile ticaret hacmi 620.580 Dolar

38
KOLOMBİYA

KOLOMBİYA

İran ile ticaret hacmi 737.860 Dolar

39
ŞİLİ

ŞİLİ

İran ile ticaret hacmi 819.210 Dolar

40
MALDİVLER

MALDİVLER

İran ile ticaret hacmi 964.240 Dolar

41
YENİ ZELANDA

YENİ ZELANDA

İran ile ticaret hacmi 1,19 milyon Dolar

42
LÜKSEMBURG

LÜKSEMBURG

İran ile ticaret hacmi 1,36 milyon Dolar

43
SENEGAL

SENEGAL

İran ile ticaret hacmi 1,71 milyon Dolar

44
UGANDA

UGANDA

İran ile ticaret hacmi 1,87 milyon Dolar

45
ÇEK CUMHURİYETİ

ÇEK CUMHURİYETİ

İran ile ticaret hacmi 1,88 milyon Dolar

46
ETİYOPYA

ETİYOPYA

İran ile ticaret hacmi 1,89 milyon Dolar

47
HIRVATİSTAN

HIRVATİSTAN

İran ile ticaret hacmi 1,94 milyon Dolar

48
SLOVENYA

SLOVENYA

İran ile ticaret hacmi 2,20 milyon Dolar

49
ARJANTİN

ARJANTİN

İran ile ticaret hacmi 2,38 milyon Dolar

50
MOLDOVA

MOLDOVA

İran ile ticaret hacmi 2,50 milyon Dolar

51
AVUSTURYA

AVUSTURYA

İran ile ticaret hacmi 6,87 milyon Dolar

52
CEZAYİR

CEZAYİR

İran ile ticaret hacmi 8,60 milyon Dolar

53
CİBUTİ  |  Doğu Afrika

CİBUTİ  |  Doğu Afrika

İran ile ticaret hacmi 9,32 milyon Dolar

54
LİBYA

LİBYA

İran ile ticaret hacmi 9,33 milyon Dolar

55
FRANSA

FRANSA

İran ile ticaret hacmi 9,63 milyon Dolar

56
BAHREYN

BAHREYN

İran ile ticaret hacmi 9,95 milyon Dolar

57
MISIR

MISIR

İran ile ticaret hacmi 10,09 milyon Dolar

58
YUNANİSTAN

YUNANİSTAN

İran ile ticaret hacmi 10,39 milyon Dolar

59
BİRLEŞİK KRALLIK

BİRLEŞİK KRALLIK

İran ile ticaret hacmi 11,81 milyon Dolar

60
JAPONYA

JAPONYA

İran ile ticaret hacmi 13,29 milyon Dolar

61
SUUDİ ARABİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

İran ile ticaret hacmi 14,71 milyon Dolar

62
BELARUS

BELARUS

İran ile ticaret hacmi 15,33 milyon Dolar

63
AVUSTRALYA

AVUSTRALYA

İran ile ticaret hacmi 15,81 milyon Dolar

64
KANADA

KANADA

İran ile ticaret hacmi 18,09 milyon Dolar

65
FİLİPİNLER

FİLİPİNLER

İran ile ticaret hacmi 18,26 milyon Dolar

66
TUNUS

TUNUS

İran ile ticaret hacmi 22,38 milyon Dolar

67
ARNAVUTLUK

ARNAVUTLUK

İran ile ticaret hacmi 25,12 milyon Dolar

68
VENEZUELA

VENEZUELA

İran ile ticaret hacmi 27,44 milyon Dolar

69
LÜBNAN

LÜBNAN

İran ile ticaret hacmi 28,26 milyon Dolar

70
HONG KONG

HONG KONG

İran ile ticaret hacmi 29,33 milyon Dolar

71
SOMALİ

SOMALİ

İran ile ticaret hacmi 36, 92 milyon Dolar

72
HOLLANDA

HOLLANDA

İran ile ticaret hacmi 37,57 milyon Dolar

73
POLONYA

POLONYA

İran ile ticaret hacmi 38,75 milyon Dolar

74
TANZANYA

TANZANYA

İran ile ticaret hacmi 40,42 milyon Dolar

75
FİLDİŞİ SAHİLİ

FİLDİŞİ SAHİLİ

İran ile ticaret hacmi 41,32 milyon Dolar

76
UKRAYNA

UKRAYNA

İran ile ticaret hacmi 41,83 milyon Dolar

77
KENYA

KENYA

İran ile ticaret hacmi 62,34 milyon Dolar

78
BELÇİKA

BELÇİKA

İran ile ticaret hacmi 64,70 milyon Dolar

79
VİETNAM

VİETNAM

İran ile ticaret hacmi 67,84 milyon Dolar

80
SRİ LANKA

SRİ LANKA

İran ile ticaret hacmi 68,42 milyon Dolar

81
ÜRDÜN

ÜRDÜN

İran ile ticaret hacmi 69,28 milyon Dolar

82
KIRGIZİSTAN

KIRGIZİSTAN

İran ile ticaret hacmi 70,18 milyon Dolar

83
GÜNEY KORE

GÜNEY KORE

İran ile ticaret hacmi 81,05 milyon Dolar

84
ROMANYA

ROMANYA

İran ile ticaret hacmi 84,67 milyon Dolar

85
MALEZYA

MALEZYA

İran ile ticaret hacmi 90,80 milyon Dolar

86
BULGARİSTAN

BULGARİSTAN

İran ile ticaret hacmi 99,79 milyon Dolar

87
BANGLADEŞ

BANGLADEŞ

İran ile ticaret hacmi 110,12 milyon Dolar

88
İTALYA

İTALYA

İran ile ticaret hacmi 110,52 milyon Dolar

89
İSPANYA

İSPANYA

İran ile ticaret hacmi 116,65 milyon Dolar

90
KATAR

KATAR

İran ile ticaret hacmi 127,26 milyon Dolar

91
BREZİLYA

BREZİLYA

İran ile ticaret hacmi 139,43 milyon Dolar

92
SUDAN

SUDAN

İran ile ticaret hacmi 141,96 milyon Dolar

93
TACİKİSTAN

TACİKİSTAN

İran ile ticaret hacmi 150,53 milyon Dolar

94
GÜRCİSTAN

GÜRCİSTAN

İran ile ticaret hacmi 167,76 milyon Dolar

95
NİJERYA

NİJERYA

İran ile ticaret hacmi 169,11 milyon Dolar

96
MYANMAR

MYANMAR

İran ile ticaret hacmi 172,63 milyon Dolar

97
ALMANYA

ALMANYA

İran ile ticaret hacmi 178,67 milyon Dolar

98
KAZAKİSTAN

KAZAKİSTAN

İran ile ticaret hacmi 188,12 milyon Dolar

99
GANA

GANA

İran ile ticaret hacmi 194,27 milyon Dolar

100
KUVEYT

KUVEYT

İran ile ticaret hacmi 208,06 milyon Dolar

101
SİNGAPUR

SİNGAPUR

İran ile ticaret hacmi 209,59 milyon Dolar

102
MOZAMBİK

MOZAMBİK

İran ile ticaret hacmi 232,03 milyon Dolar

103
SURİYE

SURİYE

İran ile ticaret hacmi 237,46 milyon Dolar

104
ÖZBEKİSTAN

ÖZBEKİSTAN

İran ile ticaret hacmi 290,89 milyon Dolar

105
GÜNEY KORE

GÜNEY KORE

İran ile ticaret hacmi 366,51 milyon Dolar

106
ERMENİSTAN

ERMENİSTAN

İran ile ticaret hacmi 369,76 milyon Dolar

107
TÜRKMENİSTAN

TÜRKMENİSTAN

İran ile ticaret hacmi 434,52 milyon Dolar

108
AZERBAYCAN

AZERBAYCAN

İran ile ticaret hacmi 462,24 milyon Dolar

109
RUSYA

RUSYA

İran ile ticaret hacmi 691,90 milyon Dolar

110
TAYLAND

TAYLAND

İran ile ticaret hacmi 752,05 milyon Dolar

111
ENDONEZYA

ENDONEZYA

İran ile ticaret hacmi 936,50 milyon Dolar

112
UMMAN

UMMAN

İran ile ticaret hacmi 1,13 milyar Dolar

113
PAKİSTAN

PAKİSTAN

İran ile ticaret hacmi 1,36 milyar Dolar

114
AFGANİSTAN

AFGANİSTAN

İran ile ticaret hacmi 1,65 milyar Dolar

115
HİNDİSTAN

HİNDİSTAN

İran ile ticaret hacmi 1,89 milyar Dolar

116
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ

İran ile ticaret hacmi 6,01 milyar Dolar

117
IRAK

IRAK

İran ile ticaret hacmi 7,34 milyar Dolar

118
ÇİN

ÇİN

İran ile ticaret hacmi 22,43 milyar Dolar

