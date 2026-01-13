İran’la ticaret yapan ülkeler ve ticaret hacimleri belli oldu! Meğer İran’ın en büyük ortaklarından biri ABD’nin rakibiymiş

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran’da iç karışıklık devam ederken tüm dünyayı ilgilendiren bir haber de yurt dışından geldi. ABD Başkanı Trump, İran ile ticaret yapacak ülkelere yüzde 25 ek vergi getireceğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler İran’la ticaret yapan ülkelere ve ticaret hacimlerine çevrilirken, listenin zirvesindeki ülkeyi görenler, ABD’nin bu hamlesinin altındaki sebepleri de tahmin etmeye başladı…
Küresel piyasalarda ülkeler yoğun bir ticaret faaliyeti gösteriyor. Bu kapsamda bir yandan ittifak halindeki ülkeler, diğer yandan rekabet içinde olanlar kendi çıkarları doğrultusunda ekonomik faaliyetlere kapılarını aralıyor. Son günlerde İran’da devam eden protestoların ardından ABD Başkanı Donald Trump İran ile ticaret yapan ülkelere ek olarak yüzde 25 vergi uygulamasını hayata geçireceklerini duyurdu.
Bu hamle ile ABD’nin, İran’a karşı baskıyı artırırken, İran ile en büyük ticaret hacmine sahip olan rakiplerini de ekonomik anlamda zora sokmayı planladığı konuşuluyor. Diğer yandan İran’ın uluslararası ticaret ağını doğrudan hedef alan bu hareketin tam olarak hangi ülkeleri etkileyeceği netleşmezken hali hazırda İran ile ticaret yapan ülkeler ve ticaret hacimleri şu şekilde listelendi…
KOSTA RİKA
İran ile ticaret hacmi 34.240 Dolar
URUGUAY
İran ile ticaret hacmi 34.280 Dolar
İZLANDA
İran ile ticaret hacmi 36.100 Dolar
KAMBOÇYA
İran ile ticaret hacmi 46.750 Dolar
TRİNİDAD VE TOBAGO | Karayip ülkesi
İran ile ticaret hacmi 47.540 Dolar
ZAMBİYA | Adrika
İran ile ticaret hacmi 47.710 Dolar
BRUNEI | Asya ülkesi
İran ile ticaret hacmi 48.100 Dolar
MALTA
İran ile ticaret hacmi 52.110 Dolar
EKVADOR
İran ile ticaret hacmi 55.280 Dolar
TOGO
İran ile ticaret hacmi 64.370 Dolar
FİJİ | Okyanusya ülkesi
İran ile ticaret hacmi 65.620 Dolar
İRLANDA
İran ile ticaret hacmi 69.470 Dolar
ŞEYŞELLER | Doğu Afrika
İran ile ticaret hacmi 74.380 Dolar
ÇAD
İran ile ticaret hacmi 98.690 Dolar
MEKSİKA
İran ile ticaret hacmi 100.370 Dolar
ABD
İran ile ticaret hacmi 112.710 Dolar
GİNE
İran ile ticaret hacmi 131.330 Dolar
ANGOLA
İran ile ticaret hacmi 154.620 Dolar
HONDURAS | Orta Amerika Ülkesi
İran ile ticaret hacmi 156.130 Dolar
LETONYA
İran ile ticaret hacmi 169.400 Dolar
GABON
İran ile ticaret hacmi 169.520 Dolar
ZİMBABVE | Afrika
İran ile ticaret hacmi 232.970 Dolar
BURKİNA FASO
İran ile ticaret hacmi 238.010 Dolar
MAURİTUS
İran ile ticaret hacmi 258.440 Dolar
PERU
İran ile ticaret hacmi 262.520 Dolar
NİJER
İran ile ticaret hacmi 313.950 Dolar
MOĞOLİSTAN
İran ile ticaret hacmi 350.610 Dolar
KONGO CUMHURİYETİ
İran ile ticaret hacmi 433.470 Dolar
PORTEKİZ
İran ile ticaret hacmi 458.500 Dolar
ESTONYA
İran ile ticaret hacmi 489.680 Dolar
NORVEÇ
İran ile ticaret hacmi 498.800 Dolar
MORİTANYA
İran ile ticaret hacmi 543.080 Dolar
LİTVANYA
İran ile ticaret hacmi 611.440 Dolar
NEPAL
İran ile ticaret hacmi 620.580 Dolar
KOLOMBİYA
İran ile ticaret hacmi 737.860 Dolar
ŞİLİ
İran ile ticaret hacmi 819.210 Dolar
MALDİVLER
İran ile ticaret hacmi 964.240 Dolar
YENİ ZELANDA
İran ile ticaret hacmi 1,19 milyon Dolar
LÜKSEMBURG
İran ile ticaret hacmi 1,36 milyon Dolar
SENEGAL
İran ile ticaret hacmi 1,71 milyon Dolar
UGANDA
İran ile ticaret hacmi 1,87 milyon Dolar
ÇEK CUMHURİYETİ
İran ile ticaret hacmi 1,88 milyon Dolar
ETİYOPYA
İran ile ticaret hacmi 1,89 milyon Dolar
HIRVATİSTAN
İran ile ticaret hacmi 1,94 milyon Dolar
SLOVENYA
İran ile ticaret hacmi 2,20 milyon Dolar
ARJANTİN
İran ile ticaret hacmi 2,38 milyon Dolar
MOLDOVA
İran ile ticaret hacmi 2,50 milyon Dolar
AVUSTURYA
İran ile ticaret hacmi 6,87 milyon Dolar
CEZAYİR
İran ile ticaret hacmi 8,60 milyon Dolar
CİBUTİ | Doğu Afrika
İran ile ticaret hacmi 9,32 milyon Dolar
LİBYA
İran ile ticaret hacmi 9,33 milyon Dolar
FRANSA
İran ile ticaret hacmi 9,63 milyon Dolar
BAHREYN
İran ile ticaret hacmi 9,95 milyon Dolar
MISIR
İran ile ticaret hacmi 10,09 milyon Dolar
YUNANİSTAN
İran ile ticaret hacmi 10,39 milyon Dolar
BİRLEŞİK KRALLIK
İran ile ticaret hacmi 11,81 milyon Dolar
JAPONYA
İran ile ticaret hacmi 13,29 milyon Dolar
SUUDİ ARABİSTAN
İran ile ticaret hacmi 14,71 milyon Dolar
BELARUS
İran ile ticaret hacmi 15,33 milyon Dolar
AVUSTRALYA
İran ile ticaret hacmi 15,81 milyon Dolar
KANADA
İran ile ticaret hacmi 18,09 milyon Dolar
FİLİPİNLER
İran ile ticaret hacmi 18,26 milyon Dolar
TUNUS
İran ile ticaret hacmi 22,38 milyon Dolar
ARNAVUTLUK
İran ile ticaret hacmi 25,12 milyon Dolar
VENEZUELA
İran ile ticaret hacmi 27,44 milyon Dolar
LÜBNAN
İran ile ticaret hacmi 28,26 milyon Dolar
HONG KONG
İran ile ticaret hacmi 29,33 milyon Dolar
SOMALİ
İran ile ticaret hacmi 36, 92 milyon Dolar
HOLLANDA
İran ile ticaret hacmi 37,57 milyon Dolar
POLONYA
İran ile ticaret hacmi 38,75 milyon Dolar
TANZANYA
İran ile ticaret hacmi 40,42 milyon Dolar
FİLDİŞİ SAHİLİ
İran ile ticaret hacmi 41,32 milyon Dolar
UKRAYNA
İran ile ticaret hacmi 41,83 milyon Dolar
KENYA
İran ile ticaret hacmi 62,34 milyon Dolar
BELÇİKA
İran ile ticaret hacmi 64,70 milyon Dolar
VİETNAM
İran ile ticaret hacmi 67,84 milyon Dolar
SRİ LANKA
İran ile ticaret hacmi 68,42 milyon Dolar
ÜRDÜN
İran ile ticaret hacmi 69,28 milyon Dolar
KIRGIZİSTAN
İran ile ticaret hacmi 70,18 milyon Dolar
GÜNEY KORE
İran ile ticaret hacmi 81,05 milyon Dolar
ROMANYA
İran ile ticaret hacmi 84,67 milyon Dolar
MALEZYA
İran ile ticaret hacmi 90,80 milyon Dolar
BULGARİSTAN
İran ile ticaret hacmi 99,79 milyon Dolar
BANGLADEŞ
İran ile ticaret hacmi 110,12 milyon Dolar
İTALYA
İran ile ticaret hacmi 110,52 milyon Dolar
İSPANYA
İran ile ticaret hacmi 116,65 milyon Dolar
KATAR
İran ile ticaret hacmi 127,26 milyon Dolar
BREZİLYA
İran ile ticaret hacmi 139,43 milyon Dolar
SUDAN
İran ile ticaret hacmi 141,96 milyon Dolar
TACİKİSTAN
İran ile ticaret hacmi 150,53 milyon Dolar
GÜRCİSTAN
İran ile ticaret hacmi 167,76 milyon Dolar
NİJERYA
İran ile ticaret hacmi 169,11 milyon Dolar
MYANMAR
İran ile ticaret hacmi 172,63 milyon Dolar
ALMANYA
İran ile ticaret hacmi 178,67 milyon Dolar
KAZAKİSTAN
İran ile ticaret hacmi 188,12 milyon Dolar
GANA
İran ile ticaret hacmi 194,27 milyon Dolar
KUVEYT
İran ile ticaret hacmi 208,06 milyon Dolar
SİNGAPUR
İran ile ticaret hacmi 209,59 milyon Dolar
MOZAMBİK
İran ile ticaret hacmi 232,03 milyon Dolar
SURİYE
İran ile ticaret hacmi 237,46 milyon Dolar
ÖZBEKİSTAN
İran ile ticaret hacmi 290,89 milyon Dolar
GÜNEY KORE
İran ile ticaret hacmi 366,51 milyon Dolar
ERMENİSTAN
İran ile ticaret hacmi 369,76 milyon Dolar
TÜRKMENİSTAN
İran ile ticaret hacmi 434,52 milyon Dolar
AZERBAYCAN
İran ile ticaret hacmi 462,24 milyon Dolar
RUSYA
İran ile ticaret hacmi 691,90 milyon Dolar
TAYLAND
İran ile ticaret hacmi 752,05 milyon Dolar
ENDONEZYA
İran ile ticaret hacmi 936,50 milyon Dolar
UMMAN
İran ile ticaret hacmi 1,13 milyar Dolar
PAKİSTAN
İran ile ticaret hacmi 1,36 milyar Dolar
AFGANİSTAN
İran ile ticaret hacmi 1,65 milyar Dolar
HİNDİSTAN
İran ile ticaret hacmi 1,89 milyar Dolar
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
İran ile ticaret hacmi 6,01 milyar Dolar
IRAK
İran ile ticaret hacmi 7,34 milyar Dolar
ÇİN
İran ile ticaret hacmi 22,43 milyar Dolar