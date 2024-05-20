İranlı eski bakandan suçlama: Reisi'nin ölümünden ABD sorumlu

20 May 2024 11:29 - Güncelleme : 20 May 2024 11:50

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Reisi'yle aynı helikopterde yer alan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı da es geçmeyerek başsağlığında bulunan eski bakan Zarif, ''Sevgili kardeşim'' diyerek sosyal medya platformu Instagram'dan şu mesajı yayımladı:

''Şehitler için Allah'tan rahmet, hayatta kalanlar için huzur ve sabır, İran halkı için dayanışma ve ilerleme diliyorum.''

''KAZADAN ABD SORUMLU''

Eski İranlı bakan Zarif, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetinin ölümü üzerine ABD'yi sorumlu tuttu. Zarif, İran Radyo Televizyon Kurumu'na (İRİB) yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düşmesiyle ilgili trajedide suçlu, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen uçak ve uçak parçaları satışına ambargo uygulayan ABD'dir.''

Öte yandan Zarif, bu olayın ABD'nin İran'a karşı işlediği suçlar listesine dahil edileceğini kaydetti.

REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASINDA ÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.