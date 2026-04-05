İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD'deki akrabaları gözaltında

ABD, İran hükümetiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bazı yabancıların oturma izinlerini iptal etme kararı aldı. Aralarında Ocak 2020'de öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin akrabalarının da bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

MARCO RUBIO TALİMAT VERDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Los Angeles kentinde "lüks içinde yaşarken İran'ın terörist rejimine propaganda yaptıkları" gerekçesiyle, Kasım Süleymani'nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ve kızının, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yasal daimi ikamet (Green Card) statülerini sona erdirmesinin ardından gözaltına alındıkları bilgisini paylaştı.

"İRAN REJİMİNİN AÇIK DESTEKÇİSİ"

Açıklamada, kızı ile birlikte şu anda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) gözetiminde tutulduğu bildirilen Afshar'ın kendi sosyal medya yorumlarında, "İran'daki totaliter, terörist rejimin açık sözlü bir destekçisi"​​​​​​​ olduğu ileri sürüldü.

Bakanlığın açıklamasında, "Afshar, ABD'de yaşadığı süre boyunca İran rejiminin propagandasını destekledi. Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine ve askeri tesislerine yönelik saldırıları kutladı, yeni İran Yüksek Lideri'ni övdü, Amerika'yı 'Büyük Şeytan' olarak nitelendirdi ve terör örgütü olarak tanımlanan İslam Devrim Muhafızları'na sarsılmaz desteğini dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Afshar'ın, kısa süre önce sildiği belirtilen Instagram hesabında da "İran'ın terörist rejimi için bu propagandayı yaptığı" ve bu durumun, yakın zamanda silinen hesabındaki "sık paylaşımlarıyla da kanıtlandığı" kaydedildi.

OTURMA İZİNLERİ YASAKLANDI, KOCASINA DA YASAK GELDİ

Kızı ile birlikte ABD'deki yasal oturumu iptal edilen ve muhtemelen sınır dışı edilmesi beklenen Afshar'ın yurt dışındaki kocasının da ülkeye girişinin yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamanın sonunda, "Trump yönetimi, ülkemizin Amerikan karşıtı terörist rejimleri destekleyen yabancı uyruklulara ev sahipliği yapmasına izin vermeyecektir." ifadelerine yer verildi.