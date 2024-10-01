İranlı lideri Mesud Pezeşkiyan'dan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tehdit: Bu sadece bir kısmı

01 Ekim 2024 23:06 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 23:28

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'e yönelik saldırıların ardından ilk açıklamayı yaptı. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı, ''yasal haklarımızı kullandık'' diyerek, katliamlara karşılık verildiğini söyledi.

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İran​'ın yüzlerce füzeyle İSrail'e saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklamalarda bulundu. İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından koltuğa oturan Pezeşkiyan, İsrail'in katliamlarına cevap verildiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İranlı lider, "İran’ın ve bölgenin barışı ve güvenliği için meşru yasal hakkımızı kullanarak Siyonist rejimin katliamlarına kesin bir cevap verdik. Bu eylem, İran milletini ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN, NETANYAHU​'YU TEHDİT ETTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da mesaj gönderen Pezeşkiyan, "Netanyahu, İran’ın savaş peşinde olmadığını ancak tehditler karşısında kesin bir şekilde duracağını bilsin. Bu, bizim yapabileceklerimizin sadece bir kısmı. İran ile çatışmaya girme” dedi.

İRAN'DA UÇUŞLAR DURDU

İran, tüm uçuşlarını durdurdu. İran Sivil Havacılık Otoritesi Sözcüsü Cafer Yazarlu yaptığı açıklamada, “Bölgedeki durum ve muhtemel saldırı göz önüne alındığında, uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki tüm uçuşlar yarın yerel saatle 10.00’a kadar iptal edildi” dedi.

İSRAİL'İN DEMİR KUBBELERİNİ FETTAH FÜZELERİ AŞTI

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ilk kez hipersonik Fettah 1 füzelerini kullandığını duyurdu. Haberde, 2023 yılında ilk kez tanıtılan füzenin başarılı bir şekilde hedefe isabet ettiği aktarıldı.

Öte yandan Tasnim Haber Ajansı, İsrail’e karşı gerçekleştirilen füze​ saldırısında Emad, Gadr ve Hayberşeken adlı füzelerinin de kullanıldığı belirtildi.