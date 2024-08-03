İranlı spiker canlı yayında ateş püskürdü: İsrailli yetkililer, gemiler, siviller...

03 Ağustos 2024 12:05 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 12:13

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastı sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İran'ın İsrail'e tehditleri tansiyonu daha da yükseltti. İran ve bölgedeki müttefik örgütler, suikast sonrası "intikam" sözü vermişti.

Dün gece ise İran merkezli Kanal 3 televizyonunun spikeri canlı yayında, “Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" şeklinde dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Ardından ABD ise İsrail'i desteklemek ve korumak için bölgeye ilave savaş uçağı ve savaş gemisi gönderme kararı aldı. Öte yandan çok sayıda ülkenin havayolu şirketleri, Beyrut ve Tel Aviv uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

İran’dan art arda yapılan açıklamalar sonrası henüz bir saldırı gerçekleşmedi.

"HANİYE SUİKASTINDA PARMAĞI OLAN YETKİLİLERİN KONUTLARI HEDEFTE"

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi tarafından yönetilen Kayhan gazetesi bugünkü başyazısında, İran'ın nisan ayında İsrail'e düzenlediği ve İsrail şehirlerinin dışında sadece birkaç üssü hedef alan operasyonunu hatırlattı.

Haberde, yaklaşan yeni operasyonun, öncekinin aksine "Tel Aviv ve Hayfa gibi İsrail'in "derinliklerindeki" bölgeleri, stratejik merkezleri ve Haniye'nin öldürülmesinde rol oynayan İsrailli yetkililerin konutlarını" hedef alacağı belirtildi.

Makalede, "Gelecek operasyon daha çeşitli, dağınık ve engellenmesi daha zor olacak" denildi.

"İSRAİL GEMİLERİ AĞIR SALDIRILARA HEDEF OLACAK"

Habere göre Tahran'ın İsrail'e düzenleyeceği misilleme operasyonunda uzun menzilli ve hassas füzeler ile insansız hava araçları "kesinlikle" masadaki seçenekler arasında yer alacak.

Ancak nisan ayında İsrail'e yapılan saldırının aksine, seçenekler muhtemelen 1,500 kilometre uzaklıktan ve sadece İran'dan fırlatılan iki ya da üç tür füze ve insansız hava aracıyla sınırlı kalmayacak.

Gazeteye göre Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e seyahat eden İsrail gemileri de ağır saldırılara hedef olacak ve İsrail'in ekonomik hedefleri askeri saldırılardan muaf olmayacak.

Kayhan gazetesi ayrıca yaklaşan misilleme operasyonunda İran ordusunun stratejik zarar vermenin yanı sıra "acı verici insan kayıplarını" da göz önünde bulundurması gerektiğini yazdı.