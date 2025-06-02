İrlandalı dövüşçü İsrailli rakibini

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen MMA müsabakalarına Kuzey İrlandalı Paddy McCorry, damga vurdu. 27 yaşındaki Paddy McCorry, cumartesi gecesi Cage Warriors 189 etkinliğinde İsrailli Shuki Farage'ı yendi.

FİLİSTİN BAYRAĞIYLA ZAFERİNİ KUTLADI

Farage'ı köşeye sıkıştırıp üst üste yumruklar indiren McCorry'nin, rakibinin yüzüne karşı defalarca 'Filistin'i özgürleştirin' diye bağırdığı ve 'Siktir git' dediği bildirildi.

Hakem puanıyla kazananın kendisi olduğunun açıklanmasının ardından McCorry, Filistin bayrağını havaya kaldırdı ve Filistin halkıyla dayanışmayı ifade eden sloganı bir kez daha haykırdı. İşte o görüntüler: