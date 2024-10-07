İş başvurusuna 48 yıl sonra bir mektupla cevap geldi! O ise bu esnada dünyayı gezdi

07 Ekim 2024 10:40 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:54

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde yaşayan, şimdilerde 70 yaşında olan Tizi Hodson, 1976 yılında yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra cevap aldı. Cevap, Hodson'a bir mektupla ulaştı.

Bir motosikletli akrobat olan Tizi Hodson, 1976 yılında çalışmayı çok istediği bir iş için başvuruda bulundu. O dönem iş başvurusuna dair cevabı günlerce bekleyen Hodson, bir dönüş alamadı. Cevap ise 48 yıl sonra bir mektupla ulaştı. Cevabın senelerce bir postanedeki çekmecenin arkasında kaldığı ortaya çıktı.

Şimdilerde 70 yaşında olan Hodson'a gelen cevapta, mektubun başına neler geldiği de yazıyordu. Hodson, bu durumun kariyerine engel olmadığını, başka bir iş sayesinde dünyayı gezdiğini anlattı.

48 YIL SONRA GELEN İŞ BAŞVURUSU CEVABI

İş başvuru cevabının 48 yıl sonra kendisine gelmesinin 'muhteşem' olduğunu söyleyen Hodson, "Bu işten neden haber gelmediğini hep merak etmiştim. Artık biliyorum" dedi. Mektubun üzerinde ise şu ifadeler yer alıyordu:

"Staines Postanesi'nden geç gönderim. Çekmecenin arkasında bulundu. Yalnızca 50 yıl gecikmeyle."

Hodson, mektubu kimin geri gönderdiğini ve kendisini nasıl bulduklarını hiç anlamamış:

"50 kez ev değiştirmeme ve hatta 4-5 kez ülke değiştirmeme rağmen beni nasıl bulduklarını bilmiyorum, bu muamma. Londra'daki dairemde bu mektubu yazdığımı çok net hatırlıyorum. Her gün cevap gelmesini bekledim ancak hiçbir şey gelmedi. Bu beni çok üzmüştü çünkü gerçekten de motosikletli bir akrobat olmayı çok istiyordum."

AKROBASİ UÇAĞI UÇURMAYI ÖĞRENDİ

Hodson, iş başvurusu için cevabı beklerken diğer işlere de başvurmaya devam etmişti. Afrika'ya seyahat etmiş, yılan terbiyecisi ve at yetiştiricisi olarak çalışmış hatta akrobasi uçağı uçurmayı öğrenerek, uçuş eğitmeni olmuştu.

Kendisine geri gönderilen mektuba dikkatle bakan Hodson, şunları söylüyor:

"Akrobat arayışıyla ilan verenlerin benim kadın olduğumu fark etmemelerine çok dikkat etmişim. Mülakata bile almayacaklarını düşünmüşüm. Aptalca demişim ki, bu işi yaparken kaç kemiğimin kırılabileceğini umursamıyorum.''

"Şimdi gençliğimle konuşma şansım olsa, yaptığım her şeyi yeniden yapmasını söylerdim. Birkaç kemiğimi kırmış olsam da çok güzel bir yaşamım oldu."