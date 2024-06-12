İş fırsatları ilanlarına dikkat! Kendinizi savaşta bulabilirsiniz

12 Haziran 2024 09:10 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:30

Rus vatandaşlığı ve para vaadiyle kandırılıp Ukrayna'ya gönderilen iki kişi savaşta hayatını kaybetti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, iki kişinin cenazelerinin ülkelerine geri gönderilmesini istedi. Bakanlık ayrıca Moskova'yı, Rus ordusunda bulunan tüm vatandaşlarını derhal serbest bırakıp geri göndermeye çağırdı.

''İŞ FIRSATLARI İLANLARINA DİKKAT!''

Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, ölenlerin isimleri verilmeden, "Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmada yakın zamanda Rus Ordusu tarafından askere alınan iki Hindistan vatandaşının öldürüldüğünü üzülerek belirtmek isteriz" denildi.

Bakanlık ayrıca Hindistan vatandaşlarını "Rusya'da iş fırsatları ararken dikkatli olmaya" çağırdı.

RUS GÜÇLERİ İÇİN SAVAŞMAYA GÖNDERİLİYORLAR

Düzinelerce Kızılderili'nin, para ve Rus pasaportu cazibesi ile kandırılarak Rus güçleri adına savaşmaya yönlendirildiği bildirildi.

Mayıs ayında Hindistan polisi, genç erkekleri iş veya eğitim vaadiyle Rusya'ya çektiği ve onları Ukrayna'da savaşmaya zorladığı şüphesiyle insan kaçakçıları ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 4 kişiyi tutuklamıştı.