İş stresi felç bıraktı! Tıp uzmanları şaşkına döndü

10 Ekim 2024 12:16 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 12:36

İngiltere'nin Sussex bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Emily Newman, iş stresi yüzünden felç kaldı. Doktorları bile şaşkınlığa uğratan genç kadının, iyileşme oranı ise yüzde 50'den daha az. Emily'nin hastalığı ise sadece tekerlekli sandalyeye bağlı kalmasıyla kalmadı...

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Henüz 25 yaşındaki Emily Newman, 28 yaşındaki eşi James Newman ile yeni evliliğinin mutluluğunu yaşarken bir anda hayatı karardı. Bir nöbet geçiren Emily acil olarak hastaneye kaldırıldı. Genç kadının geçirdiği nöbet, beklenmedik ve hayatını değiştiren bir yolculuğun başlangıcı oldu. Doktorlar, çok sayıda tarama ve test yaptı fakat ilk olarak durum karşısında şaşkına döndüler.

DOKTORLAR SONUNDA TEŞHİS KOYDU

Emily, 8 güne kadar bacaklarını hareket ettiremedi, beynin bilgi gönderme ve alma işlevlerinde sorunlara neden olan fonksiyonel nörolojik bozukluk (FND) teşhisi konuldu. Emily, tekerlekli sandalyeye bağlı kalırken konuşmada da bozukluk yaşamaya başladı. Tik atakları gün yüzüne çıktı.

Emily yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Konuşmam gecikiyor ve peltekleşiyor. Bazen hiç iletişim kuramıyorum. Konuşmam iyi gidiyorsa üç ila altı saat içinde geri geliyor. Tik ataklarım var. Geçen gün iki saat boyunca kendimi giderek daha fazla vuruyordum. Gerçekten acı vericiydi."

''ÇOK FAZLA İŞ STRESİ ALTINDA MIYDIN?''

Haftada ortalama 10 nöbet geçirdiğini söyleyen Emily, bir öğleden sonra 25 nöbet geçirdiğini söyledi. Finans sektöründe çalışan genç kadına doktorlar, travmatik bir olay yaşayıp yaşamadığını sordular. En dikkat çeken soru ise ''Çok fazla iş stresi altında mıydın?'' oldu. Emily, aşırı iş stresine maruz kaldığını söyledi.

İş stresi kaynaklı yaşadığı FND hastalığının ise tedavisi yok. Doktorlar, ''Yüzde 33 oranında düzelme, yüzde 33 oranında kötüleşme, yüzde 33 oranında da aynı kalma ihtimali var" diyor.