İşgal edilmesi en zor olan ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

6-Türkiye

Son zamanlarda savunma sanayideki büyük atılımlarla birçok ülkenin dikkatini çekiyor. Bayraktar KIZIELMA, KAAN ve ANKA-3 gibi projeleriyle büyük savunma kalkanı oluşuyor. TCG Anadolu ve ATAK helikopterleri gibi üretimler askeri teçhizatı katladı.Türkiye’nin coğrafi konumu ve denizlerle çevrili olması, Anadolu’nun dağlık yapısı iç bölgelere ilerlemeyi zorlaştırıyor.NATO’nun en büyük ordusuna sahip Türkiye’de halkın askeri konularda seferberliği ve vatan sevgisi ön planda.

Diğer ülkeler:

İran: Coğrafi konumu ve nüfus yoğunluğu başta olmak üzere füze üretimi dikkat çekiyor. İran’ın arazi koşulları birçok ülkeyi zorlayabilir.

Japonya: Bir ada ülkesi olan Japonya’nın teknolojik donanımı üst seviyededir.

Kuzey Kore: Balistik füze ve füze üretimleriyle askeri kapasitesini arttırdı. Ayrıca nükleer başlıklarıyla tüm dünyaya meydan okuyor.