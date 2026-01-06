Menü Kapat
İşgal edilmesi en zor olan ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Ocak 06, 2026 16:22
1
İşgal edilmesi en zor olan ülkeler

ABD'nin Venezuela'ya kısa sürede girip operasyon düzenlemesi ve Maduro'yu esir alması tüm dünyada yankı uyandırdı. Birçok ülke kısa süren operasyon karşısında savunmasını tartışmaya başladı. 2026 yılında işgal edilmesi zor olan ülkeler araştırıldı.

2
İşgal edilmesi en zor olan ülkeler

Ortadoğu’da İsrail-Gazze gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD’nin Venezuela hamlesi küresel dengeleri sarstı.

3
Venezuela

ABD, 3 Ocak günü Venezuela’nın başkenti Karakas’a Delta Force ekibiyle operasyon düzenledi, Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro ve eşi esir alındı. Trump saldırı nedenini uyuşturucu çeteleri ve sevkiyatına bağladı. ABD’nin saldırısında Caracas’ın büyük bölümünde elektriği kesen bir siber saldırıyla başladı. ABD savaş uçakları Caracas ve çevresindeki radar tesislerini, radyo iletişim kulelerini ve hava savunma bataryalarını hedef aldı.

4
Maduro

ABD’nin 3 saatte Maduro’yu yakalaması tüm dünyada yankı uyandırdı. Kısa sürede noktalanan operasyon sonrası birçok ülke savunma güvenliğini sorguladı. Dünya savaşı ihtimaline karşı savunma yatırımlarını arttıran ülkeler yerli projelerini de hızlandırdı.

5
İşgal edilmesi zor ülkeler belli oldu

Bir ülkeyi işgal etmenin zorluğu coğrafi konum haricinde, askeri güç, nüfus ve halkın direnç gücü gibi faktörlere dayanıyor. 2026 yılı itibarıyle yapılan analizler kapsamında işgal edilmesi zor ülkeler belli oldu:

6
F-35

1-ABD

Doğusunda Atlantik, batısında Pasifik Okyanusu bulunan ABD’yi işgal etmek coğrafi izalasyonu haricinde askeri kapasitesi sebebiyle çok zor. Savunma sanayide sürekli üretim halinde olan ABD, F-35 ve İHA’lar, nükleer kapasite ve denizaltılarla askeri varlığını katlıyor.Halkın silahlanma oranı yapay zeka sistemi ABD’yi en güçlü kılan özellikleri arasında.

7
Rusya

2-Rusya

Dünyanın en büyük yüzölçümü, sert iklim koşulları, güçlü nükleer kapasitesine sahip. Rusya Su-57 gibi güçlü savaş uçaklarıyla ve İHA’larıyla dikkat çekiyor. Kış şartları dışarıdan gelebilecek askeri tehditleri engelliyor.

8
Çin

3-Çin

Yaklaşık 1,4 milyar kişilik nüfusuyla tarihin en büyük insan gücüne sahip. Çin ürettiği 5. nesil savaş uçaklarıyla da dikkat çekiyor. Askeri kapasitesi ve nüfus yoğunluğu savunmasına güç veriyor.Fabrika konumunda olması savaş sırasında hızlı askeri üretimleri tetikleyebilir.

9
İsviçre

4-İsviçre

Adeta kale gibi ülke. Dağların içinde devasa sığınakların olması büyük savunma gücünü ortaya koyuyor. Silahlı topluma da sahip olan ülkenin bir bölümünde sivil silahlanmada artış gözlemleniyor.

10
Afganistan

5-Afganistan

Gerilla savaşına uygun ülke coğrafyası ve arazi koşulları birçok ülkeyi zorlayabilir. Sarp geçitlerin olduğu ülke modern askeri teçhizatları engelleyebilir.

11
Türk ordusu

6-Türkiye

Son zamanlarda savunma sanayideki büyük atılımlarla birçok ülkenin dikkatini çekiyor. Bayraktar KIZIELMA, KAAN ve ANKA-3 gibi projeleriyle büyük savunma kalkanı oluşuyor. TCG Anadolu ve ATAK helikopterleri gibi üretimler askeri teçhizatı katladı.Türkiye’nin coğrafi konumu ve denizlerle çevrili olması, Anadolu’nun dağlık yapısı iç bölgelere ilerlemeyi zorlaştırıyor.NATO’nun en büyük ordusuna sahip Türkiye’de halkın askeri konularda seferberliği ve vatan sevgisi ön planda.

Diğer ülkeler:

İran: Coğrafi konumu ve nüfus yoğunluğu başta olmak üzere füze üretimi dikkat çekiyor. İran’ın arazi koşulları birçok ülkeyi zorlayabilir.

Japonya: Bir ada ülkesi olan Japonya’nın teknolojik donanımı üst seviyededir.

Kuzey Kore: Balistik füze ve füze üretimleriyle askeri kapasitesini arttırdı. Ayrıca nükleer başlıklarıyla tüm dünyaya meydan okuyor.

