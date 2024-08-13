İşgalci İsrail alarm verdi, hava savunma anında devreye girdi: Lübnan'dan kalkan iki İHA düşürüldü

13 Ağustos 2024 13:23 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:38

Gazze Şeridi'ni abluka altına alan işgalci İsrail, soykırımlarına devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlikte tırmanıyor.

İsrail ordusu, Lübnan’dan gönderilen iki insansız hava aracını (İHA) kuzeydeki hava sahasında engellediğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in Yukarı Celile bölgesine gönderilen iki İHA’nın engellendiği bildirildi.

İHA'LARDAN BİRİ LÜBNAN TORPAKLARINA DÜŞTÜ

Açıklamada, bu İHA’lardan birinin İsrail hava sahasında, diğerinin ise Lübnan topraklarında düşürüldüğü aktarıldı. İHA saldırısında herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

HİZBULLAH 'HEDEF VURULDU' DEDİ

Lübnan Hizbullahı’ndan yapılan bir başka açıklamada İSE İsrail’in kuzeyindeki Misgav Am Kibbutzu’na yönelik uygun silahlarla bir saldırı düzenlendiği ve hedefin vurulduğu kaydedildi.