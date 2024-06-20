İşgalci İsrail, alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı: İşkence görüp, zayıf düşmüşler
Gazze Şeridi'ni abluka altına alan işgalci İsrail ordusu, kara saldırılarında alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı. Hastanelere ulaşan Filistinlilerin "zayıf düştüklerini ve vücutlarında işkence izlerinin" görüldüğü bildirildi.
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinliler, Deyr el-Belah'ın doğusunda serbest bırakıldı. Hastanelere sevk edilen Filistinlilerin zayıf düştüklerini ve vücutlarında işkence izlerinin görüldüğü belirtildi.
İsrail ordusu daha önce de Gazze'de alıkoyduğu Filistinlileri serbest bırakmış, serbest kalan Filistinliler, alıkonuldukları süre boyunca İsrail askerlerinin darp, işkence, hakaret ve aşağılamasına maruz kaldıklarını söylemişti.
KALANLARIN AKIBETİ BİLİNMİYOR
İsrail ordusu, aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken, kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.
İSRAİL ORDUSUNUN KATLİAMLARI DEVAM EDİYOR
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 396 Filistinli öldürüldü, 85 bin 523 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor