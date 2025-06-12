İşgalci İsrail alıkoymuştu... Türk aktivist Şuayb Ordu serbest bırakıldı

Son dakika haberi: Madleen gemisinde işgalci İsrail ordusu tarafından zorla alıkonulan Türk aktivist Şuayb Ordu'nun serbest bırakıldığı bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde Madleen gemisi ile 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İŞGALCİ İSRAİL GEMİYE OPERASYON DÜZENLEMİŞTİ

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu. İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu.

GEMİDEKİ TÜRK AKTİVİSTİN AKIBETİ...

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

ŞUAYB ORDU SERBEST BIRAKILDI

Son gelen bilgilere göre; Madleen gemisinde işgalci İsrail ordusu tarafından zorla alıkonulan Türk aktivist Şuayb Ordu'nun serbest bırakıldığı bildirildi.