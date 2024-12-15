İşgalci İsrail bu kez de Suriye’de yerleşimci arıyor!

15 Aralık 2024 18:31 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 18:41

Suriye’deki devrimin ardından Golan Tepeleri’nde işgale başlayan İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Suriyeliler dönüyor mu? Ülkesine dönen Suriyeli sayısı merak ediliyor

Suriyeliler dönüyor mu? Ülkesine dönen Suriyeli sayısı merak ediliyor

Suriye​'deki Beşşar Esed​ rejiminin devrilmesinin ardından ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail, güneydeki Katana beldesinde Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini işgal etti. Bölgede görev yapan UN personeline ve İsrail ordusuna ait askeri araçlar Hamidiyye beldesi girişinde görüntülendi.

“SONSUZA KADAR…”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kara işgalini genişletmeye çalıştığı Golan Tepeleri​'nin "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası" olacağını iddia etmişti.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Netanyahu, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin 2019 yılında Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdığını hatırlatarak, Trump'a teşekkür etti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

“YÖNETME NİYETİMİZ YOK” DEMİŞTİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye’ye gerçekleştirilen İsrail saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlu birlikleri ziyaret eden Halevi, burada yaptığı konuşmada Suriye’de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunarak, “Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" dedi.

“PROFESYONEL VE DOĞRU” ADIMLAR ATIYORUZ

İsrail vatandaşlarının güvenliği için Suriye’de “profesyonel ve doğru” adımlar attıklarını iddia eden Halevi, "Burada düşman bir düşman ülke vardı ve ordusu çöktü. Biz de terör unsurlarının buraya gelme riskini engellemek için ilerledik. Radikal terör unsurları bizim sayemizde sınıra yakın bölgelere yerleşemeyecek” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Suriye’deki yeni düzen şekillenene kadar işgalini sürdüreceği ve işgal ettiği bölgelerde sözde güvenlik gerekçesiyle de yeni yerleşimciler aradığı belirtildi. Böylelikle İsrail’in topraklarına yeni alanlar katmak istediği de gün yüzüne çıkmış oldu.