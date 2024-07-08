İşgalci İsrail katliamlarına devam ediyor! Gazze'ye bomba yağdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

08 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:06

İsrail BM okulunu da tanımadı: Çok sayıda sivil ölü ve yaralı var!

İsrail BM okulunu da tanımadı: Çok sayıda sivil ölü ve yaralı var!

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine ve kuzey bölgelere saldırı düzenledi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Gazze kentinin batısına düzenlenen saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı. Ölü ve yaralılar Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ne götürüldü.

Kentin güneyindeki Sabra bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinlinin öldüğü ve yaralananların olduğu ifade edildi. Gazze kentinin kuzeyine düzenlenen saldırılarda ise aralarında çocukların da bulunduğu 8 Filistinli yaralandı.

İŞGALCİ GÜÇLERİ YOĞUN BOMBARDIMANA TUTTU

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi birçok bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.

İsrail askeri araçları da yoğun ateş desteğiyle Tel el-Hava ve Rimal mahalleleri ile Sanayi bölgesi eteklerine girdi. Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtilirken, yoğun saldırılar nedeniyle bölgeye ve enkaz altındakilere ulaşılamadığı bildiriliyor.