İşgalci İsrail'den skandal Gazze kararı: Elektriği kesecekler!

İşgalci İsrail ordusu hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da hain saldırılarına devam ediyor. Cenin kentine giren İsrail tankları, çevreye gelişigüzel ateş açtı. İsrail skandal bir hamleye daha imza atarak Gazze'de elektrik tedarikinin kesilmesi için karar aldı.