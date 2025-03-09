İşgalci İsrail'den skandal Gazze kararı: Elektriği kesecekler!

İşgalci İsrail ordusu hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da hain saldırılarına devam ediyor. Cenin kentine giren İsrail tankları, çevreye gelişigüzel ateş açtı. İsrail skandal bir hamleye daha imza atarak Gazze'de elektrik tedarikinin kesilmesi için karar aldı.
işgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine tanklarla baskın düzenledi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail tankları Cenin yakınlarındaki Barkın Vadisi beldesine girerek çevreye otomatik silahlarla rastgele ateş açtı.
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşılmazken, aktivistler sosyal medyada Filistinli çocukların İsrail tanklarına taş attığı görüntüleri yayımladı.
Öte yandan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.