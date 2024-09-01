İşgalci İsrail polisleri araç içinde kurşuna dizildi!

01 Eylül 2024 09:13 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 09:33

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail göndermeli mesaj: Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail göndermeli mesaj: Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze ve Batı Şeria’da soykırımları sürüyor. Sivilleri hedef alan işgalci güçleri, dün Han Yunus, Cibaliya Mülteci Kampı ve Cenin kentine art arda saldılar düzenlemişti. Hain saldırılarda en az 50 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun bu saldırılarına Lübnan Hizbullah’ından cevap gecikmedi. İsrail’in kuzeyinde birçok bölgeye peş peşe füze saldırıları düzenlendi.

Saldırının ardından İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada; füzelerin açık araziye düştüğünü ve can kaybına neden olmadığını bildirildi.

BAŞKA BİR ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde silah sesleri yükseldi.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin aktardığı habere göre; Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde İsrail polisinin bulunduğu bir araç kurşun yağmuruna tutuldu.

Saldırıda 3 İsrail polisi öldü. İsrail polisi faillerin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.