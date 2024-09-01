İşgalci İsrail polisleri araç içinde kurşuna dizildi!
İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki soykırımı sürerken işgalci güçler, beklemedikleri bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail polislerinin bulunduğu bir araç kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda 3 İsrail polisi öldü.
İşgalci İsrail ordusunun, Gazze ve Batı Şeria’da soykırımları sürüyor. Sivilleri hedef alan işgalci güçleri, dün Han Yunus, Cibaliya Mülteci Kampı ve Cenin kentine art arda saldılar düzenlemişti. Hain saldırılarda en az 50 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun bu saldırılarına Lübnan Hizbullah’ından cevap gecikmedi. İsrail’in kuzeyinde birçok bölgeye peş peşe füze saldırıları düzenlendi.
Saldırının ardından İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada; füzelerin açık araziye düştüğünü ve can kaybına neden olmadığını bildirildi.
BAŞKA BİR ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI
Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde silah sesleri yükseldi.
İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin aktardığı habere göre; Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde İsrail polisinin bulunduğu bir araç kurşun yağmuruna tutuldu.
Saldırıda 3 İsrail polisi öldü. İsrail polisi faillerin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.