İşgalci İsrail soykırımı sürüyor! Mülteci kampına bomba yağdırdılar: Çok sayıda ölü var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 10:28 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:36
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İşgalci güçleri, Batı Şeria’daki Nur Şems Mülteci Kampı’na saldırı düzenledi. Hain saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, 7 Ekim’de başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İşgalci güçleri, Batı Şeria’da da sivilleri hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusu, yoğun baskın ve saldırılarını sürdürerek Tulkarem şehrinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.
İSRAİL'İN BAHANESİ HAZIR
Hain saldırıda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) saldırıyı doğrulayarak, "Hamas'ın komuta merkezinin" hedef alındığını öne sürdü.
Filistin Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği silahlı saldırıda 40 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti, 3 Filistinli ise yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı