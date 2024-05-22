İşgalci İsrail'in esir tuttuğu Filistinli yaşadığı dehşeti anlattı: Kaburga kemiklerimi kırdılar

22 May 2024 17:39 - Güncelleme : 22 May 2024 17:41

İşgalci İsrail'in 27 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyon tüm şiddetiyle devam ediyor. Her gün bölgede katliamlara imza adan İsrail ordusu, hain saldırıları sırasında yüzlerce Filistinliyi de esir aldı.

İşgalci güçleri gözaltına aldığı 30 Filistinliyi, Han Yunus şehrinin doğusundaki İsrail'in Kissufim bölgesinin girişinde serbest bıraktı. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre; sağlık durumları kötü olan 2 erkek ve 1 kadının Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.

"KABURGA KEMİKLERİMİ KIRDILAR"

Esir alınıp daha sonrasında bırakılan Hani Farwaneh isimli adam, İsrail ordusunun kendisini 7 Mart'ta Hamad kasabasında gözaltına aldığını ifade ederek, gözaltı süresi boyunca işkence gördüğünü, ellerinde sürekli kelepçe takılı olduğunu anlattı.

Farwaneh, ayrıca İsrail güçlerinin işkence sırasında 4 kaburga kemiğini kırdığını söyledi.