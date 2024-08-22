İşgalci İsrail'in katliamı sürüyor! Gazze'ye gece boyu bomba yağdı: Çok sayıda ölü var

22 Ağustos 2024 09:25 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:39

İşgalci İsrail, katliamlarına devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken 92 bin kişi de yaralandı. Filistin haber ajansı WAFAnın aktardığına göre; İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "Ebu Dakka" ailesine ait evi bombaladı. Hain saldırıda bir anne ve çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin barındığı Mevasi bölgesinin Han Yunus'ta kalan kısmında Filistinlilerin çadırlarına ateş açtı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde de İsrail ordusunun "Hammude" ailesine ait evi bombalaması sonucu 11 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

ÖLENLERİN ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK

Sağlık kaynakları, İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin cesetlerinin bölgedeki Kemal Advan Hastanesine getirildiğini ve çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğunu belirtti. Kaynaklar, enkaz altında kalanların da olduğunu ifade etti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Ed-Debaki" ailesine ait evi hedef alması sonucu ise 3 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesinde İsrail ordusunun "Selman" ailesine ait evi bombalaması sonucu da 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun "el-Cedili" ailesine ait evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. Topçu birlikleri de kampın kuzeybatı bölgelerini bombaladı.

GECE BOYU TOPÇU ATIŞI YAPILDI

İsrail ordusu, Gazze kentinde topçu atışlarıyla Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerini hedef alırken, insansız hava araçları da bölgede alçak uçuş yaptı. İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinin doğu bölgelerini topçu atışlarıyla bombalamayı sürdürdü.