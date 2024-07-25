İşi nedeniyle yakalandığı hastalık şirkete 105 milyon TL'ye patladı
Avustralya'da bulunan bir kömür madeninde çalışan kişi, solunum hastalığına yakalanınca şirket tazminat olarak 3,2 milyon dolar yani 105 milyon TL ödemek zorunda kaldı.
Avustralya'daki bir kömür madeninde çalışan Craig Keogh, 'pnömokonyoz' olarak bilinen solunum yolu hastalığına yakalandı. Şirkete dava açan Craig, işverenin ihmali olduğunu belirtti. Bir daha asla çalışamayacağı söylenen Craig, mahkemede dönüm noktası niteliğinde bir hukuki zafer ve milyonlarca dolarlık tazminat kazandı.
Madende makine operatörü olarak görev alan Craig Keogh, "pnömokonyoz" davasını kazanan ilk Avustralyalı oldu. Bu dava, diğer mağdurların da başarılı tazminat taleplerinde bulunmalarının önünü açtı.
HİÇ UYARILMADI, MASKE BİLE TAKMADI
2018'den beri ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eden Keogh, madenden çıkan tozun neden olabileceği tehlikeler konusunda hiç uyarılmadığını ve iş yerinde hiç maske takmadığını söyledi.
Keogh, "Bu beni mahvetti... Fiziksel olarak artık hiçbir şey yapamıyorum, zihinsel olarak düşünce sürecimi, konsantrasyonumu etkiledi, hayatımdaki her şey değişti." dedi.
105 MİLYON TL TAZMİNAT KAZANDI
Yargıç David Russell, Keogh'un solunum ve psikiyatrik sağlığının bir daha asla çalışamayacağı anlamına geldiğine ve kanıtların solunum durumunun kötüleşeceğini gösterdiğine ikna oldu. Kararın aynı durumdaki kömür madencilerinin tazminat almalarında güçlü bir emsal teşkil edeceği düşünülüyor.
Şirket, Craig Keogh'a 3,2 milyon dolar yani 105 milyon TL ödemek zorunda kaldı.