İşitme engelli doğdu gen terapisiyle ilk kez annesinin sesini duydu

09 May 2024 16:46 - Güncelleme : 09 May 2024 16:57

Opal Sandy, işitme engelli olarak dünyaya geldi. İlk doğum gününe kadar doktorlar, engeli karşısında çaresiz kaldı. Fakat bir yaşından kısa bir süre sonra gen terapisi tedavisiyle 6 ayın sonunda hafif sesleri duyabilmeye ve 'anne, baba' gibi kelimeleri söyleyebilmeye başladı.

Uzmanlar, gen terapisinde kalıtsal sağırlığa neden olan hatalı DNA'nın değiştirildiğini belirtti. İspanya, İngiltere ve ABD’de küçük kızın da aralarında olduğu bir grup hasta, test aşamasındaki tedavi için seçildi.

ALTI AYIN ARDINDAN FISILTILARI DA DUYABİLDİ

Çin dahil diğer ülkelerdeki doktorlar da Opal'in sahip olduğu Otof gen mutasyonu için çok benzer tedaviler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Opal'in sağ kulağına genel anestezi altında tedavi uygulanırken sol kulağına da koklear implant yerleştirildi. Sadece birkaç hafta sonra sağ kulağında alkış gibi yüksek sesleri duyabildiği fark edildi.

6 ayın sonunda, Cambridge'deki Addenbrooke Hastanesi'ndeki doktorlar, kulağın yumuşak sesleri, hatta fısıltıları bile normal şekilde işitebildiğini doğruladı.

GEN TERAPİSİ İLERİ DERECE İŞİTME KAYBINDA DA İŞE YARAYABİLİR

Otof genindeki bir varyasyonun neden olduğu işitme kaybı konuşmada gecikmelere sebebiyet verirken, çocuklar iki veya üç yaşına gelene kadar genellikle tespit edilmiyor.

Uzmanlar, terapinin diğer ileri derece işitme kaybı türlerinde de işe yarayacağını umuyor.