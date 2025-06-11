Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İskoçya'dan İsveç'e kadar sürüklendi! 47 yıllık gizemli şişenin içindeki sır çözüldü

Şans eseri bulunan gizemli bir cam şişenin içindeki sır sonunda çözüldü. 1978 yılında bir balıkçı teknesinden denize atılan mesajın kime ait olduğu tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İskoçya'dan İsveç'e kadar sürüklendi! 47 yıllık gizemli şişenin içindeki sır çözüldü
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 12:00

İsveç'in bir adasında 47 yıl sonra bulunan şişedeki Kuzey Denizi mesajının gizemi çözüldü. Arkadaşlar Ellinor Rosen Eriksson ve Asa Nilsson, 2025'in başlarında gizemli şişeyi buldu.

Şişeyi açtıklarında içindeki nemli ve soluk mektubu okumak zordu, ancak Addison Runcie adını, 1978 yılını ve adresi seçebildiler.

Mektubun, Loraley adlı balıkçı teknesinde çalışan ancak 1995 yılında ölen balıkçı James Addison Runcie'ye ait olduğu anlaşıldı. Mektup o zamanki mürettebat arkadaşı Gavin Geddes tarafından yazılmıştı ve denize düştükten 47 yıl sonra bulunmuş olduğunu öğrenince hayrete düştü.

Arkadaşlar, kaynağın gizeminin çözülmüş olmasının “fantastik” olduğunu söylerken, Jim'in kız kardeşi de ortaya çıkan hikayeyi “inanılmaz” olarak nitelendirdi.

ADA KEŞFİ SIRASINDA BULUNDU

32 yaşındaki Ellinor ve 55 yaşındaki Asa, şişeyi şubat ayında İsveç'in batı kıyısında buldu. Ellinor, şunları anlattı: “En iyi arkadaşım Asa ile Vaderoarna adalarını keşfe çıkmıştık. İkimiz de sahilde buluntu aramayı seviyoruz ve o gün tekneyle takımadaların en kuzeyindeki ada olan Torso'ya gittik. Adadaki çalılıkların arasında Asa alışılmadık bir şey fark etti; yerden çıkan kalın bir cam şişe. İçinde neredeyse okunamayan nemli bir not vardı."

Kağıdı kuruması için güneşe serdiler ve sonunda bazı metinleri seçebildiler. Tam tarih “14.9.78” şeklinde görünüyordu.
Ayrıca “Addison Runcie, Seatown, Cullen, Banffshire, İskoçya” isim ve adresini de seçebildiler.

Ellinor, şişede gerçek bir mesaj buldukları için şaşırdıklarını ve bunun arkasındaki hikayeyi keşfetmeyi umduklarını söyledi. Daha fazlasını öğrenmek umuduyla sosyal medyada bu konuda paylaşımlarda bulundular.

"TARİHE SAHİP OLMAK GÜZEL"

Daha yakından incelendiğinde, Addison Runcie'den önce “es” harfleri ve adresten önce 115 rakamı da seçilebiliyordu. BBC Scotland News daha sonra James Addison Runcie'nin o dönemde Cullen'daki Seatown adresinde yaşadığını tespit etti, “es” James'in sonuydu.

78 yaşındaki Jane Worby, hikaye anlatıldığında bunu “birazcık tarihe sahip olmak güzel” olarak tanımladı.

Şişedeki mesaj için “İnsanın hayal gücünü harekete geçiriyor. Neredeyse kendim yapmak istememe neden oluyor” dedi.

"GÖRÜR GÖRMEZ BENİM YAZIM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Yerel olarak Peem olarak bilinen Jim Runcie 1995 yılında 67 yaşında öldü.

69 yaşındaki Gavin, “Mektubu görür görmez bunun kesinlikle benim yazım olduğunu düşündüm” dedi.

Cullen'dan birkaç kilometre ötede, Rathven'de yaşayan Gavin, mektubu yazdığını hatırladığını ve hatta doğrulamak için kendi el yazısıyla karşılaştırdığını söyledi.

Gemiye birkaç şişe koymuşlar ve birinin Jim Runcie'den olmasını istemişler.

Gavin, “Jim için bir tane koyduk ve şimdi 47 yıldır bulunan tek şişe bu” dedi. “Şimdi en azından bir cevap aldık” diye ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünya her 90 saniyede bir sarsıldı! Bilim adamları gizemi çözdü
Efsane gerçek olabilir! Gizemli Nazi altın trenini isimsiz mektupla bildirdi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.