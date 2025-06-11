İskoçya'dan İsveç'e kadar sürüklendi! 47 yıllık gizemli şişenin içindeki sır çözüldü

Şans eseri bulunan gizemli bir cam şişenin içindeki sır sonunda çözüldü. 1978 yılında bir balıkçı teknesinden denize atılan mesajın kime ait olduğu tespit edildi.

İsveç'in bir adasında 47 yıl sonra bulunan şişedeki Kuzey Denizi mesajının gizemi çözüldü. Arkadaşlar Ellinor Rosen Eriksson ve Asa Nilsson, 2025'in başlarında gizemli şişeyi buldu.

Şişeyi açtıklarında içindeki nemli ve soluk mektubu okumak zordu, ancak Addison Runcie adını, 1978 yılını ve adresi seçebildiler.

Mektubun, Loraley adlı balıkçı teknesinde çalışan ancak 1995 yılında ölen balıkçı James Addison Runcie'ye ait olduğu anlaşıldı. Mektup o zamanki mürettebat arkadaşı Gavin Geddes tarafından yazılmıştı ve denize düştükten 47 yıl sonra bulunmuş olduğunu öğrenince hayrete düştü.

Arkadaşlar, kaynağın gizeminin çözülmüş olmasının “fantastik” olduğunu söylerken, Jim'in kız kardeşi de ortaya çıkan hikayeyi “inanılmaz” olarak nitelendirdi.

ADA KEŞFİ SIRASINDA BULUNDU

32 yaşındaki Ellinor ve 55 yaşındaki Asa, şişeyi şubat ayında İsveç'in batı kıyısında buldu. Ellinor, şunları anlattı: “En iyi arkadaşım Asa ile Vaderoarna adalarını keşfe çıkmıştık. İkimiz de sahilde buluntu aramayı seviyoruz ve o gün tekneyle takımadaların en kuzeyindeki ada olan Torso'ya gittik. Adadaki çalılıkların arasında Asa alışılmadık bir şey fark etti; yerden çıkan kalın bir cam şişe. İçinde neredeyse okunamayan nemli bir not vardı."

Kağıdı kuruması için güneşe serdiler ve sonunda bazı metinleri seçebildiler. Tam tarih “14.9.78” şeklinde görünüyordu.

Ayrıca “Addison Runcie, Seatown, Cullen, Banffshire, İskoçya” isim ve adresini de seçebildiler.

Ellinor, şişede gerçek bir mesaj buldukları için şaşırdıklarını ve bunun arkasındaki hikayeyi keşfetmeyi umduklarını söyledi. Daha fazlasını öğrenmek umuduyla sosyal medyada bu konuda paylaşımlarda bulundular.

"TARİHE SAHİP OLMAK GÜZEL"

Daha yakından incelendiğinde, Addison Runcie'den önce “es” harfleri ve adresten önce 115 rakamı da seçilebiliyordu. BBC Scotland News daha sonra James Addison Runcie'nin o dönemde Cullen'daki Seatown adresinde yaşadığını tespit etti, “es” James'in sonuydu.

78 yaşındaki Jane Worby, hikaye anlatıldığında bunu “birazcık tarihe sahip olmak güzel” olarak tanımladı.

Şişedeki mesaj için “İnsanın hayal gücünü harekete geçiriyor. Neredeyse kendim yapmak istememe neden oluyor” dedi.

"GÖRÜR GÖRMEZ BENİM YAZIM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Yerel olarak Peem olarak bilinen Jim Runcie 1995 yılında 67 yaşında öldü.

69 yaşındaki Gavin, “Mektubu görür görmez bunun kesinlikle benim yazım olduğunu düşündüm” dedi.

Cullen'dan birkaç kilometre ötede, Rathven'de yaşayan Gavin, mektubu yazdığını hatırladığını ve hatta doğrulamak için kendi el yazısıyla karşılaştırdığını söyledi.

Gemiye birkaç şişe koymuşlar ve birinin Jim Runcie'den olmasını istemişler.

Gavin, “Jim için bir tane koyduk ve şimdi 47 yıldır bulunan tek şişe bu” dedi. “Şimdi en azından bir cevap aldık” diye ekledi.