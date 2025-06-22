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 | Selahattin Demirel

İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu İsrail için kararını verdi

İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu’nda İsrail'in İran ve diğer ülkelere saldırıları şiddetle kınanırken uluslararası toplum caydırıcı tedbirler almaya çağrıldı. Teşkilat Genel Sekreterliği, "ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri hedef aldığı son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" dedi.

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İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu İsrail için kararını verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 19:47

İsrail'in İran, Suriye ve Lübnan'a yönelik son saldırıları da dahil bölgede istikrarı bozan politikaları ile uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin kınandığı İslam İşbirliği Teşkilatı bildirisinde, söz konusu ülkelerin egemenliği ve güvenliğine yönelik açık bir ihlalin bulunduğu belirtildi.

"CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMALI"

Bildiride, uluslararası topluma, saldırganlığı durdurmak ve İsrail'i işlediği suçlardan sorumlu tutmak için "caydırıcı önlemler" alınması çağrısında bulunuldu. Ayrıca bildiride, gerginliği azaltma çabalarını desteklemek, İran'a yönelik saldırganlığı durdurmak ve barışçıl çözüm sağlamak amacıyla, ilgili bölgesel ve uluslararası taraflarla düzenli temas kurmakla görevli, "Bakanlar Temas Grubu" kurulmasına karar verildiği kaydedildi.

İsrail saldırılarının durdurulmasının acil gerekliliği vurgulanan bildiride, bölgedeki insani, ekonomik ve çevresel durumu tehdit eden söz konusu tehlikeli tırmanışa ilişkin büyük endişelere dikkat çekildi.

"TEHLİKELİ TIRMANIŞ NİTELİĞİNDE"

İİT Genel Sekreterliğinin X sosyal medya hesabından, ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, İİT'nin, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasıyla ilgili son gelişmelerden "derin endişe" duyduğu, saldırıların, gerilimin tırmanmasına ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrarı tehdit etmeye neden olabilecek tehlikeli bir tırmanış niteliğinde olduğu ifade edildi.

İran'ın egemenliğinin ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerin ihlalini kınayan 13 Haziran 2025 tarihli bildiriye atıfta bulunulan paylaşımda, gerginliğin azaltılması ve itidal çağrısı yapıldı.

Paylaşımda ayrıca, diyalog yoluyla müzakerelere ve barışçıl yollara geri dönülmesi talep edildi.

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