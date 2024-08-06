İsmail Haniye'nin cenazesine en büyük katılımı Türkiye sağladı! Hamas'tan teşekkür gecikmedi

06 Ağustos 2024 12:59 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:18

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiya'ın görevi teslim töreni için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından düzenlenen cenaze törenine en büyük katılımı Türkiye sağladı.

Hamas, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hareketin lideri Haniye’nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür etti.

''TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ''

İlk andan itibaren başsağlığı dilekleri ve cenaze törenine yoğun katılım sebebiyle Türkiye’ye teşekkür eden Hamas, “İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı ve halkının yanı sıra Katar'a da cenazenin karşılanması ve defnedilmesinden dolayı teşekkür edildi.

HAMAS'TAN FİLİSTİN DEVLETİ SÖZÜ

Hamas açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına, toprakların özgürleştirilmesi, tam egemen ve bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz."

Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenaze törenine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE'YE SUİKAST

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.