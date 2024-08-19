İsmail Haniye'nin nasıl öldürüldüğünü oğlu anlattı: Telefonu onu kolay hedef haline getirdi

19 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:34

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim töreni için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından oğlu Abdülselam Haniye'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Haniye'nin nasıl öldürüldüğüne dair iddialar hakkında konuşan Abdülselam, babasının güdümlü füzeyle vurulduğunu öne sürdü.

''TELEFONU SAYESİNDE TAKİP ETTİLER''

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalına açıklamalarda bulunan Abdülselam, "babasının cep telefonu sinyalleri aracılığıyla yönlendirilen güdümlü bir füze ile öldürüldüğünü" anlattı.

Abdülselam Haniye, babasının ölümüne neden olan güdümlü füzenin, cep telefonu sinyallerini takip ettiğini ve doğrudan vurulduğunu söyledi.

''BOMBA İDDİASI YALAN''

Abdülselam, daha önce bazı medya organlarında yer alan, odasına bomba yerleştirildiğine dair iddiaları da yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

''Odasından birkaç metre ötedeki bir odada korumaları ve diğer danışmanlar vardı. Patlayıcı olsaydı her yer havaya uçardı...''

Babasının cep telefonu taşımasının onu kolay bir hedef haline getirdiğini söyleyen Abdülselam, ''Babam resmi bir törene katılıyordu ve cep telefonunu taşıyordu, dolayısıyla operasyon çok karmaşık değildi.'' dedi.

''Şehit edildiği gece saat 22:15'te bile telefonunu kullanmıştı...'' diyen Abdülselam, güdümlü füze ile vurulduğundan emin olduğunu dile getirdi.

'YATAĞININ ALTINA BOMBA KONDU' İDDİASI

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine dair detayları İsrailli eski asker Elon Perry anlatmıştı. Mossad'ın operasyonu yürüttüğünü söyleyen Perry, İran Devrim Muhafızları'ndan 2 kişinin suikasta ortak olduğunu açıklamıştı.

"Sivillerin zarar görmesini en aza indirmek için, sadece Haniye'nin odasını hedef alan ve hassaslığıyla bilinen bir bomba kullanıldığını" öne süren Perry, sonuç olarak binanın sadece belirli bir bölgesinin hasar gördüğünü kaydetmişti.

"İsrail'in son 20 yıldır İran'ın nükleer silah geliştirme çabaları hakkında istihbarat topladığını" belirten Perry, bu istihbarat çalışmalarının Haniye suikastında iki Devrim Muhafızları personelinin kullanılmasıyla başarılı olduğunu söylemişti.