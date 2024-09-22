İsmi yüzünden yurt dışına çıkamıyor: Pasaport vermiyorlar

22 Eylül 2024 09:31 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 09:48

İngiltere’de ismini bir film karakterinden alan 7 yaşındaki küçük çocuğun pasaport talebi bakanlık tarafından reddedildi. Gerekçe olarak ise telif hakkı gösterildi.

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İngiltere’de bir aile çocuklarına, dünyaca ünlü ve küresel bir hayran kitlesine sahip Star Wars​ (Yıldız Savaşları) film serisinden esinlenerek Loki Skywalker Mowbray ismini koydu.

Loki, dünya Star Wars Günü olan 4 Mayıs'ta doğdu. 7 yaşına gelen Loki bu zamana kadar ismiyle ilgili hiçbir problem yaşamamıştı. Ta ki ailenin ekim ayında Dominik Cumhuriyeti’ne bir tatil planlamasına kadar.

Ailenin Loki'nin doğumundan bu yana ilk kez bir yurt dışı tatili planladıkları için yeni pasaporta ihtiyacı vardı.

BAKANLIK PASAPORTA ENGEL OLDU

Ülkenin göç, güvenlik ve kanun ve düzeninden sorumlu olan İçişleri Bakanlığı, Disney​'in isim üzerindeki telif hakkı nedeniyle "Skywalker" isminin basılamayacağını ileri sürerek çocuğun pasaport​ talebini reddetti.

Bakanlık, aileye ya oğullarının ismini değiştirmeleri ya da "Skywalker" ismini kullanmak için Disney'den izin almaları gerektiğini söyledi.

Mowbray, "Bunun potansiyel bir sorun olabileceğinin farkında değildik. Loki'nin ikinci adının telif hakkına tabi olduğunu anlıyoruz, ancak bunu kişisel çıkar için kullanma niyetimiz yok. İçişleri Bakanlığı'nın tutumunu ve gerekçesini anlıyorum, ancak modern isimlerin evrimleştiğini kabul etmeleri gerektiğine inanıyorum. Bir yetişkinin 'bir gösteri' için ismini değiştirmesini anlayabilirim ama bu durum doğuştan gelen bir çocuk için geçerli değil" ifadelerine yer verdi.

Haberin birçok medya kuruluşunda yayımlanmasının ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı, pasaportun aileye teslim edileceğini açıkladı ve gecikme için özür diledi.