İspanya, Airbnb tarzı tatil kiralamalarına karşı sert önlemler alacak

01 Ağustos 2024 16:21 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:22

Türkiye konut fiyatlarında zirvede! İstanbul'da 15 milyon TL, İspanya'da 13 milyon TL: 6 yıldaki artış yüzde 888

Türkiye konut fiyatlarında zirvede! İstanbul'da 15 milyon TL, İspanya'da 13 milyon TL: 6 yıldaki artış yüzde 888

İspanya hükümeti, konut piyasasının pahalı olmasından dolayı dışarıda kaldıklarını hisseden yerel halkın artan öfkesi üzerine, çarşamba günü kısa süreli ve mevsimlik tatil kiralamalarına yönelik bir baskı başlatacağını duyurdu. Tüketici Hakları Bakanı Pablo Bustinduy, hükümetin Airbnb ve Booking.com gibi platformlardaki ilanların lisanslı olup olmadığını doğrulamak amacıyla inceleme yapacağını söyledi.

İSPANYA AİRBNB'Yİ YASAKLAYACAK

İspanya, ekonomisinin temel itici güçlerinden biri olan turizmi sürdürmek ile artık kira ödeyemeyen ve ev sahiplerinin daha kazançlı turistik kiralamalara yönelmesi nedeniyle yerel halkın endişelerini gidermek arasında denge kurmaya çalışıyor.

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, 2028 yılına kadar şehirdeki tüm kısa dönemli kiralamaları aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı.

Nedeni ise on yılda kira fiyatlarında yaşanan yüzde 68'lik artış oldu.

İspanya Anayasa Mahkemesi, söz konusu tedbirin yasal olup olmadığını görüşmeye başladı.

Başbakan Pedro Sanchez, hükümetin ilan sayısını sınırlamak amacıyla tatil amaçlı kiralık mülklerin bir kaydını oluşturacağını bu hafta başında duyurdu.

FAHİŞ ARTIŞLARA KARŞI PROTESTO DÜZENLEDİLER

Barselona, ​​Kanarya Adaları ve Malaga sakinleri son haftalarda turist kiralamalarındaki artışa karşı protestolar düzenledi.

Bu turizm merkezlerinde, mevsimlik misafirperverlik çalışanları konaklama bulmakta zorlanıyor ve birçoğu karavanlarda veya hatta arabalarında uyumaya başvuruyor.

Hükümet ayrıca bir ila 11 aylık ara dönem kiralarını sınırlamak için adımlar atmayı düşünüyor.

Airbnb ve Booking.com henüz bu yaptırımlara cevap vermedi.