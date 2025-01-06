İspanya DANA’nın yaralarını sarıyor: Yerel yönetimler harekete geçti!

06 Ocak 2025 00:29 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 00:30

İspanya’da DANA Fırtınası'ndan etkilenen belediyelerde gönüllüler tarafından etkinlik düzenlendi. Her belediye etkinliğe katılma kararı almasa da halk sokaklarda toplandı. Halka çeşitli hediyeler verildi.

İspanya​'nın çeşitli yerlerinden gelen gönüllüler, iki ay önce Valensiya'yı vuran Dana​'dan etkilenen belediyelerde şekerleme ve hediyeler dağıttı. Catarroja'da düzenlenen geçit töreninde ayrıca oyuncak dağıtımları ve yerel müzik gruplarının performansları yer aldı.

7 BELEDİYEDEN GEÇECEK

Her belediye etkinliğe katılma kararı almasa da, halk sokaklarda toplandı. Valencia'dan yola çıkan geçit töreni, Camino Real de l'Horta Sud güzergahını takip ederek Llocnou de la Corona, Sedaví, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja ve Albal olmak üzere DANA Fırtınası'ndan etkilenen yedi belediyeden geçecek.

Ülkede ölümcül sel felaketinin en az 220 kişinin ölümüne yol açmasından sadece birkaç hafta sonra bu kez şiddetli yağmur ve fırtına beklentileriyle turuncu ve kırmızı kodlu uyarı yapılmıştı.

Merkezi hükümet şu ana kadar Valensiya'nın yeniden inşası ve bölge halkına yardım için en az 14 milyar euroluk (508,1 milyar Türk Lirası) bütçe ayırdı.