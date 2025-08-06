İspanya, F-35'in üstünü çizdi! Eurofighter radara girdi

ABD merkezli Amerikan havacılık devi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'ler için Madrid hükümeti 6,25 milyar euro bütçe ayırmıştı.

Ancak El Pais gazetesinin haberine göre, hükümetin bu yıl savunma için ayırdığı 10,5 milyar euro'luk ek kaynağın büyük bir kısmını Avrupa'da harcama planı, ABD yapımı savaş uçaklarının satın alınmasını imkansız hale getirdi.

İSPANYA GÖZÜNÜ EUROFIGHTER'A DİKTİ

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, F-35'ler yerine Eurofighter ya da Fcas alabileceklerini söyledi.

İspanya'nın Sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez bu yılın başlarında savunma harcamalarını NATO'nun gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'si olan mevcut hedefini karşılayacak şekilde arttırmayı planladığını açıkladı. Daha sonra haziran ayındaki NATO zirvesinde harcamaları yüzde 5'e çıkarmayı reddetti.

Sanchez'in bu tutumu ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağır bir dille eleştirilmiş ve Trump bu ülkenin mallarına ek gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.