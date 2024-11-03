İspanya halkı felaketin acısını Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'dan çıkarmak istedi! Çamur yağmuruna tuttular

03 Kasım 2024 17:20 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 17:33

İspanya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Öfkeli halk, sokağa inen Kral Felipe VI ile Kraliçe Letizia'yı çamur yağmuruna tuttu.

İspanya'da son 50 yıldır eşi benzeri görülmemiş sel felaketi nedeniyle 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hala kayıpların olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Acı bilanço her geçen saat artarken İspanyol Kral Felipe VI ve Kraliçe Letizia sokağa indi. Kral ve Kraliçe'nin Paiporta kasabası ziyareti sırasında ortalık karıştı. Halk, ikiliye çamur fırlatırken ''katil, utan'' gibi kelimeler sarf etti. Halk, Kral Felipe'ye ''Bu felaket neden önlenemedi?'' diye sordu.

İSPANYA'DA SON 50 YILIN BÜYÜK FELAKETİ

İspanya'nın Valencia bölgesi 1 yılda aldığı yağışı 1 günde aldı. Ülkede, kayıplar için 3 günlük yas ilan edildi. Bir yıllık yağışın 8 saatte düşmesinin ardından bazı bölgelerde cesetlerin teşhis edilemediği belirtildi.

Valencia'ya mobil morglar getirildi.

ASKER SOKAĞA İNDİ

Cumartesi günü İspanya Başbakanı Pedro Sánchez bölgeye 10 bin asker, polis memuru ve sivil muhafız daha gönderilmesinin komutunu verdi.

Sánchez bu sevkiyatın İspanya'nın barış zamanındaki en büyük askeri sevkiyatı olduğunu söyledi. Ancak müdahalenin “yeterli olmadığının” farkında olduğunu ve “ciddi sorunlar ve eksiklikler” olduğunu kabul ettiğini de sözlerine ekledi.