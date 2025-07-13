İspanya karıştı: Aşırı sağcılar ile göçmenler karşı karşıya geldi!

İspanya’nın Murcia Özerk Bölgesi'nde yaşlı bir adamın saldırıya uğramasının ardından aşırı sağcılar ile göçmenler karşı karşıya geldi. Gerilim, şiddetli çatışmaya dönüştü. Olaylarda 5 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

İspanya’nın Murcia Özerk Bölgesi'nde Çarşamba günü yaşlı bir adamın sokakta kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğraması, aşırı sağcı yerel halk ile göçmenler arasında gerilimi artırdı. Torre-Pacheco kasabasında yaşanan olayın ardından dün göçmenler ile yerel halk arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çıkan olaylarda 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

YAŞLI ADAMA SALDIRI İÇİN SORUŞTURMA

İspanya hükümetinin bölgedeki temsilcisi Mariola Guevara, yaptığı açıklamada saldırının soruşturulduğunu belirtti. Aşırı sağ grupların kasabaya gelişiyle birlikte artan "nefret söylemleri" ve "şiddete teşvik" eylemlerini kınadığını söyleyen Guevara, şiddeti kontrol altına almak üzere bölgeye ek Sivil Muhafızlar gönderileceğini söyledi.



Saldırıya uğrayan damın evinde tedavi altında olduğu öğrenilirken, saldırının neden gerçekleştiği belirsizliğini koruyor. Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde henüz kimse tutuklanmadı.

Murcia bölgesinde yer alan bu kasabanın çevresinde, bölge ekonomisinin temel taşlarından biri olan tarım sektöründe günlük olarak çalışan çok sayıda göçmen bulunuyor.