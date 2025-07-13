Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İspanya karıştı: Aşırı sağcılar ile göçmenler karşı karşıya geldi!

İspanya’nın Murcia Özerk Bölgesi'nde yaşlı bir adamın saldırıya uğramasının ardından aşırı sağcılar ile göçmenler karşı karşıya geldi. Gerilim, şiddetli çatışmaya dönüştü. Olaylarda 5 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 17:23

İspanya’nın Murcia Özerk Bölgesi'nde Çarşamba günü yaşlı bir adamın sokakta kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğraması, aşırı sağcı yerel halk ile arasında gerilimi artırdı. Torre-Pacheco kasabasında yaşanan olayın ardından dün göçmenler ile yerel halk arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çıkan olaylarda 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

YAŞLI ADAMA SALDIRI İÇİN SORUŞTURMA

İspanya hükümetinin bölgedeki temsilcisi Mariola Guevara, yaptığı açıklamada saldırının soruşturulduğunu belirtti. grupların kasabaya gelişiyle birlikte artan "nefret söylemleri" ve "şiddete teşvik" eylemlerini kınadığını söyleyen Guevara, şiddeti kontrol altına almak üzere bölgeye ek Sivil Muhafızlar gönderileceğini söyledi.

İspanya karıştı: Aşırı sağcılar ile göçmenler karşı karşıya geldi!


Saldırıya uğrayan damın evinde tedavi altında olduğu öğrenilirken, saldırının neden gerçekleştiği belirsizliğini koruyor. Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde henüz kimse tutuklanmadı.
Murcia bölgesinde yer alan bu kasabanın çevresinde, bölge ekonomisinin temel taşlarından biri olan tarım sektöründe günlük olarak çalışan çok sayıda göçmen bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İspanya'yı sel vurdu: Her yer sular altında kaldı
İspanya'daki büyük elektrik kesintisinde bu köy lambasını bile kapatmadı! Sebebi şaşkına çeviriyor
ETİKETLER
#saldırı
#şiddet
#göçmenler
#gerilim
#aşırı sağ
#İsanya
#Nefret Söylemi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.