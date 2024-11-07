İspanya sel felaketi sonrası yara sarıyor! Binlerce insan sokaklardaki çamurlu suyu temizledi

07 Kasım 2024 11:33 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:34

Sel felaketi ile 217 insanını kaybeden İspanya'da seferberlik başladı. Binlerce insan sokaklara dökülerek çamurlu suları ellerindeki süpürgelerle temizledi. Ancak aciz kalmakla suçlanan hükümete karşı tepkiler büyüyor.

Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan İspanya'da adeta seferberlik hali yaşanıyor. Şiddetli yağmurla birlikte gelen sel baskınlarında en çok etkilenen Valencia bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken bölge halkı da sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek büyük bir temizlik harekatı başlattı.

DOKTOR VE HEMŞİRELER AKIN ETTİ

Binlerce gönüllü ellerine aldıkları süpürgelerle sokaklarda biriken çamurlu suyu tahliye etti. Ülkenin dört bir yanından gönüllü hemşire ve doktorlar da şehre gelerek sağlık hizmeti vermeye başladı.

Kentte bazı caddeler temizlense de hala üst üste yığılmış otomobiller, çatılardan kopan parçalar, yağmurla sökülen tentelerin oluşturduğu korkunç manzara ortadan kalkmış değil.

AFETZEDELER HÜKÜMETE TEPKİLİ

Diğer yandan afetzedeler devletin gösterdiği sığınma noktalarına yerleştirilirken devlet ve belediyelerin aşevlerinde yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Buna karşın destek bekleyen binlerce afetzede ise İspanyol hükümetini protesto ediyor.