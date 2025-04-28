İspanya, Fransa ve Portekiz'de elektrik krizi! Metrolar boşaltıldı, trafik durdu

Son dakika haberi: İspanya, Fransa ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrik kesildi. Trafik ışıkları dahil hiçbir şeyin çalışmadığı, metroların da boşaltıldığı öğrenildi.

İspanya, Fransa ve Portekiz'de elektrik krizi yaşanıyor. Üç ülkenin büyük bölümünde elektrikler kesilmiş durumda. Olayın nedeni henüz belirsizliğini korurken kentlerdeki metroların boşaltıldığı bildiriliyor.

EKİPLER DEVREDE

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriği geri getirmek için enerji şirketleriyle birlikte çalıştığını açıkladı.

TELEFON HATLARI KESİLDİ

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, kesintiden Sevilla, Barselona ve Valensiya gibi büyük kentler etkilenirken ülke genelinde telefon hatlarının kesildiği söyleniyor.

Son dakika haberinin detayları gelecek...