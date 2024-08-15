İspanya'da hayatı felç eden fırtına: Turuncu alarm verildi!

15 Ağustos 2024 23:42 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 23:55

Fırtına Avrupa’yı vurdu. İspanya’ya bağlı İbiza Adası’nda etkili olan fırtınada onlarca lüks tekne alabora oldu. Özellikle İbiza ve Formentera adalarında büyük hasara yol açan fırtınada, onlarca lüks tekne batarken, bazıları da kayalıklara çarparak parçalandı. Olayda sekiz kişi yaralandı. Valencia'da ise bir süpermarketin çatısı çökerek 300 kişinin tahliyesine neden oldu.

TURUNCU ALARMA GEÇİLDİ!

Yağışların zaman zaman dolu şeklinde görüldüğü bölgede, turuncu alarm verildi. Valencia’ya bağlı Ontinyent kasabasında bulunan bir süpermarketin çatısında kısmi çökme meydana geldi. Süpermarkette bulunan 300 kişi tahliye edildi.

SEFERLER AKSADI

İspanya Havacılık İdaresi (AENA) tarafından yapılan bildiride, dünden bu yana etkili olan şiddetli hava koşulları nedeniyle 50'den fazla uçuşun iptal edildiği ve gecikmelerin devam etmesinin beklendiğini ifade edildi.

SEL TRENİ DE VURDU

Palma ile Manacor şehirleri arasında sefer yapan bir yolcu treni, sel taşkınları nedeniyle arızalanırken, trendeki 29 kişi bölge itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağışların etkili olduğu Alicante, Almeria, Valencia, Girona, Barselona ve Tarragona şehirlerinde hasar tespit çalışmaları devam ederken, meteoroloji birimleri fırtınaların bugünden itibaren etkisini kaybetmesini bekliyor.