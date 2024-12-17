Tgrt Haber
Haberler>Dünya>İspanya'da kurt adam paniği! Sebebi şoke etti!

İspanya'da kurt adam paniği! Sebebi şoke etti!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Aralık 2024 14:05 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:21
İspanya&#039;da kurt adam paniği! Sebebi şoke etti!

İspanya genelinde geçen yıldan bu yana bebeklerde "kurt adam sendromu" olarak da bilinen 11 hipertrikoz vakası tespit edildi. Vakaların tamamında, ebeveynlerin minoksidil etken maddeli saç dökülmesini önleyen spreyler kullandığı tespit edildi.

Asırlar sonra hastalık yine ortaya çıktı. Ebeveynlerin kullandığı ilaçlar bebeklerde anormal kıl büyümesine yol açtı. Uzmanlar bu nadir sendromun hem çevresel hem genetik tetikleyicilerle ortaya çıkabileceğini söylüyor.

11 VAKA TESPİT EDİLDİ

İspanya​ Navarra Farmakovijilans Merkezi'nin raporuna göre, 2023 yılından bu yana İspanya genelinde "kurt adam sendromu" olarak bilinen 11 hipertrikoz vakası kaydedildi.

İncelemeler, bebeklerin ebeveynlerinin, saç dökülmesini önlemek için yüzde 5 topikal minoksidil içeren reçetesiz satılan bir sprey kullandığını ortaya çıkardı.

İspanya'da kurt adam paniği! Sebebi şoke etti! - 1. Resim

MİNOKSİDİL NEDİR, NASIL ETKİLİYOR?

Minoksidil, saç dökülmesini yavaşlatmak ve saç büyümesini teşvik etmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış bir ilaç.

Ancak bu durum, ilacın ebeveynlerden bebeklere cilt teması ya da oral yolla geçtiğini düşündürüyor.

İspanya'da kurt adam paniği! Sebebi şoke etti! - 2. Resim

HİPERTRİKOZ NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hipertrikoz, vücudun alışılmadık bölgelerinde aşırı kıl büyümesiyle tanımlanan nadir bir durum.

5 cm'ye kadar ince kılların büyümesine neden olabilen bu hastalık, yüz, kollar ve vücudun diğer bölgelerinde görülebilmekte.

Ancak şu anda hipertrikoz için bilinen bir tedavi bulunmamakta.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ispanya

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...