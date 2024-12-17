İspanya'da kurt adam paniği! Sebebi şoke etti!

17 Aralık 2024 14:05 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:21

İspanya genelinde geçen yıldan bu yana bebeklerde "kurt adam sendromu" olarak da bilinen 11 hipertrikoz vakası tespit edildi. Vakaların tamamında, ebeveynlerin minoksidil etken maddeli saç dökülmesini önleyen spreyler kullandığı tespit edildi.

Asırlar sonra hastalık yine ortaya çıktı. Ebeveynlerin kullandığı ilaçlar bebeklerde anormal kıl büyümesine yol açtı. Uzmanlar bu nadir sendromun hem çevresel hem genetik tetikleyicilerle ortaya çıkabileceğini söylüyor.

11 VAKA TESPİT EDİLDİ

İspanya​ Navarra Farmakovijilans Merkezi'nin raporuna göre, 2023 yılından bu yana İspanya genelinde "kurt adam sendromu" olarak bilinen 11 hipertrikoz vakası kaydedildi.

İncelemeler, bebeklerin ebeveynlerinin, saç dökülmesini önlemek için yüzde 5 topikal minoksidil içeren reçetesiz satılan bir sprey kullandığını ortaya çıkardı.

MİNOKSİDİL NEDİR, NASIL ETKİLİYOR?

Minoksidil, saç dökülmesini yavaşlatmak ve saç büyümesini teşvik etmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış bir ilaç.

Ancak bu durum, ilacın ebeveynlerden bebeklere cilt teması ya da oral yolla geçtiğini düşündürüyor.

HİPERTRİKOZ NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hipertrikoz, vücudun alışılmadık bölgelerinde aşırı kıl büyümesiyle tanımlanan nadir bir durum.

5 cm'ye kadar ince kılların büyümesine neden olabilen bu hastalık, yüz, kollar ve vücudun diğer bölgelerinde görülebilmekte.

Ancak şu anda hipertrikoz için bilinen bir tedavi bulunmamakta.