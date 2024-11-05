İspanya'da sel felaketi büyüyor! Şiddetli yağış Katalonya bölgesini de vurdu

05 Kasım 2024 03:52 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 04:03

İspanya'da "yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan ve 217 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin önüne geçilemiyor. Ülkede son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar bu kez kuzeydoğudaki Katalonya bölgesini vurdu.

İspanya​'da 29 Ekim'de başlayan ve ülkenin doğusu ile güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından Valensiya başta olmak üzere zarar gören tüm bölgelerde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Sel​ felaketinden en çok etkilenen Paiporta, Bonaire, Chiva, Sedavi, Alfafar başta olmak üzere Valensiya bölgesinin yarıya yakınındaki ilçelerde ev, dükkan ve sokakların çamurdan, çöpten temizlenmesine ve hasarlı araçların kaldırılmasına devam ediliyor.

Yıkıcı sel felaketi, bir hayvan barınağında onlarca evcil hayvanın mahsur kalmasına neden oldu.

17 BİN GÖREVLİ ÇALIŞIYOR

Bölgede halihazırda 17 bin polis, jandarma, asker ve sivil koruma görevlisi çalışıyor.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamalarda, şimdiye kadar 400'den fazla kamyonla sokaklardan tonlarca çöp toplandığı, sokakların tamamen temizlenmesinin en az bir hafta daha süreceği belirtildi.

BARSELONA DAHİL 3 KENTTE HAYAT DURDU

Şiddetli yağış​, bu kez ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesini vurdu. Barselona, Girona ve Tarragona kentlerinde dün akşam başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar devam eden şiddetli yağıştan dolayı özellikle ulaşım felce uğradı.

İspanya havaalanları işletme müdürlüğü AENA'dan verilen bilgilerde, Barselona Uluslararası Havalimanı'nda metrekareye 81 litre yağışın düştüğü, havaalanının birçok bölgesini ve park alanlarını su bastığı bildirildi.

Yetkililer, yağışın verdiği zarardan dolayı en az 50 uçuşun iptal edildiğini, 17 uçak inişinin de başka havaalanlarına yönlendirildiğini kaydetti.