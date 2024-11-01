İspanya'da sel felaketi futbolcu genç yıldızı da hayattan kopardı! Kulüpten ilk açıklama geldi

01 Kasım 2024 15:41 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:18

İspanya'daki sel felaketi genç futbolcuyu hayattan kopardı. 205 kişinin hayatını kaybettiği son 50 yılın büyük felaketinde 28 yaşındaki Jose Castillejo da hayatını kaybedenler arasında.

İspanya​'da son 50 yılın felaketi 205 kişinin ölümüne neden oldu. Şiddetli yağışların neden olduğu sel​, Valencia​'nın altyapısında yetişen 28 yaşındaki futbolcu​ Jose Castillejo'nun da ölümüne oldu.

Valencia bölgesinde halen çok sayıda kayıp olduğunu belirten yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, hayatını kaybedenlerin arasında Valencia'nın genç yıldızı Jose Castillejo da bulunduğunu belirttiler.

VALENCIA KULÜBÜNDEN İLK AÇIKLAMA

Valencia Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altyapımızda U18 seviyesine kadar forma giyen Jose Castillejo'nun sel felaketinde hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Castillejo'nun forma giydiği diğer kulüplerden Eldense de, "2015/2016 sezonunda takımımızın formasını giyen Jose Castillejo'nun 28 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

İSPANYA'DA SON 50 YILIN BÜYÜK FELAKETİ

İspanya'nın Valencia bölgesi 1 yılda aldığı yağışı 1 günde aldı. Ülkede, kayıplar için 3 günlük yas ilan edildi. Bir yıllık yağışın 8 saatte düşmesinin ardından bazı bölgelerde cesetlerin teşhis edilemediği belirtildi.

Valencia'ya mobil morglar getirildi.