İspanya'da sel kabusu son bulmadı! Şimdi de Katalonya bölgesi sular altında

04 Kasım 2024 16:40 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:03

İspanya'nın Valencia bölgesinin ardından şiddetli fırtına ve yağış şimdi de Katalonya bölgesini vurdu. Bölgede ulaşım felç oldu, onlarca uçuş iptal edildi.

İspanya'nın Valencia bölgesinde 200'den fazla kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Barselona, Girona ve Tarragona kentlerinde de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Katalonya bölgesinde ulaşım felç oldu.

İspanya havaalanları işletme müdürlüğü AENA'dan verilen bilgilerde, Barselona Uluslararası Havalimanı'nda metrekareye 81 litre yağışın düştüğü, havaalanının birçok bölgesini ve park alanlarını su bastığı bildirildi.

ONLARCA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Yetkililer, yağışın verdiği zarardan dolayı en az 50 uçuşun iptal edildiğini, 17 uçak inişinin de başka havaalanlarına yönlendirildiğini kaydetti.

Ayrıca olası bir kazanın önüne geçmek için demir yolları şirketi Renfe, Katalonya'daki tüm banliyö seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.

HIZLI TREN SEFERLERİ DURDU

Katalonya özerk yönetim hükümeti yetkilileri de Barselona'da bazı metro seferlerinin durdurulduğunu belirterek halka temkinli olması uyarısında bulundu. Şiddetli yağıştan dolayı bazı yolları su bastığı, otoyolların giriş ve çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluştuğu da görüldü. Barselona-Tarragona hızlı tren hattı seferleri de durduruldu.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışın öğleden sonra bölgeyi terk edeceği tahmininde bulundu.

HAVALİMANINI SU BASTI

Barselona'daki uluslararası havalimanındaki yolcu terminali, pist ve otoparkı şiddetli yağışlar nedeniyle su bastı. Su tahliye çalışmalarının başladığı havalimanında onlarca uçuş iptal edildi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, konuyla bir kriz masası oluşturulduğu, yağışlara yol açan fırtınanın havalimanına erişimi de engellediği belirtildi.

Açıklamada, havalimanından ayrılan yolcuların çıkışlarını sağlamak için bariyerlerin kaldırıldığı, raylı sistemle ulaşımların ise geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

BARSELONA İÇİN KIRMIZI ALARM

Katalonya yerel yönetimi iki bölgede devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle halka seyahat etmekten kaçınmaları, nehirlerden ve vadilerden uzak durmaları çağrısında bulundu. Sokak ve caddelerin sular altında kaldığı turistik Barselona kenti için kırmızı alarm verildi.

İSPANYA'DA SON 50 YILIN BÜYÜK FELAKETİ

İspanya'nın Valencia bölgesi 1 yılda aldığı yağışı 1 günde aldı. Ülkede, kayıplar için 3 günlük yas ilan edildi. Bir yıllık yağışın 8 saatte düşmesinin ardından bazı bölgelerde cesetlerin teşhis edilemediği belirtildi.

Valencia'ya mobil morglar getirildi.

ASKER SOKAĞA İNDİ

Cumartesi günü İspanya Başbakanı Pedro Sánchez bölgeye 10 bin asker, polis memuru ve sivil muhafız daha gönderilmesinin komutunu verdi.

Sánchez bu sevkiyatın İspanya'nın barış zamanındaki en büyük askeri sevkiyatı olduğunu söyledi. Ancak müdahalenin “yeterli olmadığının” farkında olduğunu ve “ciddi sorunlar ve eksiklikler” olduğunu kabul ettiğini de sözlerine ekledi.