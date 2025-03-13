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 | Berkay Alptekin

İspanya'da tarihi keşif! Batı Avrupa'da yeni insan türü bulundu

İspanya'nın kuzeyindeki Burgos kentine bağlı Atapuerca bölgesinde bilim insanları tarihi bir keşfe imza attı. 1,1 ila 1,4 milyon yıllık olduğu dile getirilen, Batı Avrupa'nın en eski insan kalıntısı keşfedildi.

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İspanya'da tarihi keşif! Batı Avrupa'da yeni insan türü bulundu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 09:37

İspanya'nın Burgos kentine bağlı Atapuerca bölgesinde çalışan İspanyol bilim insanlarının Nature dergisinde yayımlanan makalesinde, 1,1 ila 1,4 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen yüz kemikleri fosilinin, Avrupa'da şimdilik "Homo affinis erectus" olarak sınıflandırılan yeni bir insan türüne karşılık geldiği ifade edildi.

Bilim insanları bu bulgunun erken Pleistosen döneminde Batı Avrupa'da en az iki türün bulunduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

AVRUPA'NIN İLK TÜRÜ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Bu zamana kadar Batı ve Orta Avrupa'daki en eski insan türünün "Homo antecessor" olarak bilindiği, yeni buluşla Avrupa kıtasına ulaşan ilk türün "Homo affinis erectus" olduğu kaydedildi.

Batı Avrupa'da insan yerleşimlerinin en eski kanıtı Atapuerca bölgesinde bulunmuştu.

Yaklaşık 860 bin yıl öncesine ait en eski fosiller, 1994 yılının yazında Atapuerca'daki La Gran Dolina bölgesinde ortaya çıkarılmış ve yeni bir tür olan Homo antecessor'un altı bireyinin (iki çocuk, iki ergen ve iki yetişkin) kalıntılarının ortaya çıkarıldığı bu keşif, bilim insanlarınca tarihi olarak nitelendirilmişti.

Avrasya'ya ilk kez en az 1,8 milyon yıl önce hominidlerin yerleştiğine inanılıyor.

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ETİKETLER
#avrupa
#fosil
#Homo Affinis Erectus
#Homo Antecessor
#Atapuerca
#Insan Türü
#Erken Pleistosen Dönemi
#Batı Avrupa
#Antropoloji
#Dünya
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