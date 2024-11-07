İspanya'da tarihin en büyük operasyonu: 13 ton kokain ele geçirildi

07 Kasım 2024 17:03 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:04

İspanya'nın güneyindeki Algeciras limanında tarihin en büyük operasyonu düzenlendi. Operasyonda konteynerlerdeki muzların arasına saklanmış 13 ton kokoin ele geçirildi. Yetkililer kaçak iki yöneticiyi arıyor.

İspanya'nın güneyindeki Algeciras limanında tarihin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Ekvador'un Guayaquil kentinden gelen bir gemiye baskın düzenlendi. Gemideki konteynerde muzların arasına gizlenmiş 13 ton kokain ele geçirdi.

İSPANYA'DA EN BÜYÜK UYUŞTURUCU MİKTARI

Bunun İspanya'da bugüne kadar ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğu ifade edilen açıklamada, İspanya polisi ve Ekvador polisinin ortak düzenlediği operasyonun 14 Ekim tarihinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

İKİ YÖNETİCİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında toplam beş baskın düzenleyen polisler, Toledo kentinde 1 kadını gözaltına aldı. Uyuşturucu kaçakçılığını yapan Ekvadorlu ihracat şirketinin polis ve gümrük kayıtlarında olduğu, kaçan iki yöneticisinin arandığı ifade edildi.

İspanya'da bugüne kadar en büyük uyuşturucu operasyonu 2023'te gerçekleştirilmiş 9.4 ton madde ele geçirilmişti. Yetkililere göre Ekvador'da Ocak ve Eylül aylarında 204 ton uyuşturucuya el konuldu.