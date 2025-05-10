İspanya'da zehirli yangın paniği! Havaya yayıldı, 160 bin kişi eve kapandı

İspanya'nın Katalonya bölgesine bağlı Barselona'nın güneyindeki Vilanova i la Geltru belediyesinde yer alan sanayi bölgesinde temizlik ürünlerinin bulunduğu bir depoda yerel saatle 02.20 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında çevreye zehirli klor yayıldı. Bölgedeki yollar ve tren istasyonları kapatıldı. Sivil savunma kurumundan yapılan açıklamada, 160 bin kişiye dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu.

YANGININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Alevlerin kontrol altına alındığı, yangının lityum pilden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.