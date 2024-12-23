İspanya'dan Eurofighter Typhoon kararı: 25 adet daha alacaklar

23 Aralık 2024 11:07 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:08

Savunma ve teknoloji alanında Türkiye ile çeşitli anlaşmalar yapan İspanya filosunu genişletmek istiyor. İspanya, Türkiye’nin de istediği Eurofighter Typhoon için karar aldı. İspanya 25 adet Eurofighter savaş uçağı alacak.

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İspanya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin de envantere katacağı Avrupa ülkelerinin ortak yapımı Eurofighter Typhoon için kolları sıvadı. İspanya Savunma Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre sipariş, eski F-18 filosunun bir kısmının yerini almak üzere 2030’dan itibaren dört çift kişilik ve 21 tek kişilik versiyon olarak teslim edilecek.

EUROFİGHTER FİLOSU GÜÇLENİYOR

Uçaklar Airbus’ın Madrid dışındaki Getafe tesislerinde monte edilecek, test edilecek ve teslim edilecek ve İspanya’nın toplam Eurofighter filosunu 115 uçağa çıkaracak.

Airbus Defence and Space CEO’su Mike Schoellhorn siparişi teyid ettiği açıklamasında, siparişin “İspanya ve Avrupa’daki tedarik zincirini güvence altına aldığını” belirtti.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ise yaptığı açıklamada, takviyenin modernizasyonun elzem olduğu zor bir zamanda verildiğini ve İspanya’nın ordusunu daha da güçlendirme çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Eurofighter jetleri, Brimstone III ve Full Meteor füzelerini kullanabilen gelişmiş silah sistemlerinin yanı sıra son teknoloji radar ve sensörleri ile donatılacak.