İspanya'dan kahreden haber: Türk öğrenci uçurumdan düştü

21 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:29

İspanya'nın Malaga şehrindeki bulunan Nerja'da acı bir olay yaşandı. Malaga Üniversitesi'nde (UMA) Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisansı'nda okuyan Erasmus öğrencisi olan 27 yaşındaki Türk vatandaşı Berkehan Gündoğan, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre olay, bölgedeki Acil Durum Koordinasyon Merkezi (Cecem 112) tarafından duyuruldu.

'KAZARA DÜŞME' ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

112 Acil Çağrı Hattının yerel saatle 19.15'te Nerja'nın Carabeo plajına yakın bir uçurumdan genç bir adamın düştüğüne dair bir ihbar aldığı bildirildi. İhbarı yapanlar, Gündoğan'ın başından ciddi şekilde yaralandığını ve acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Olay yerine gelen ekipler, Gündoğan'ın yaklaşık beş metre yükseklikten düşüp ağır yaralandığını belirledi. Kolluk kuvvetleri, Gündoğan'ın 2002'den beri kaya düşme riski nedeniyle kapalı olan Carabineros patikasında yürürken kazara düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Edinilen bilgiye göre Berkehan Gündoğan, üç yabancı kız arkadaşıyla birlikteydi. Arkadaşlarının düştüğünü gören kızlar, hemen yakındaki Carabeo plajının cankurtaranına haber verdi ve olay yerine koordinasyon merkezi tarafından acil sağlık ekipleri ile yerel polis sevk edildi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ YAS İLAN ETTİ

Ölüm haberi sonrası Malaga Üniversitesi, yaptığı açıklamada "saygı ve dayanışmanın bir göstergesi olarak" resmi yas ilan ettiğini duyurdu. Rektör Teodomiro López, Gündoğan'ın ölümünden üzüntü duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tüm üniversite camiamız adına, kendi üniversitesi olan Çankaya Üniversitesi'nin rektörüne başsağlığı dileklerimi ilettim. Ailesine, arkadaşlarına ve eğitim gördüğü yüksek lisans programının öğretim kadrosuna en derin taziyelerimi sunuyorum."

Üniversite yönetimi, 21 Haziran Cuma günü yerel saatle öğlen 12.00'da rektörlük binasında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını kararlaştırdı. Açıklamada, "Üniversite camiasının her zaman hatırlayacağı sevgili Berkehan'ımız huzur içinde yatsın" ifadeleri kullanıldı.