İspanya'nın ardından Avustralya'da akılalmaz saldırı: Annenin kucağındaki bebeği hedef aldı

22 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:25

Avustralya'da bir alışveriş merkezinde bir kadın, annesinin kucağındaki bebeğe saldırdı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kadının fiziki özelliklerini ve giyimini tarif ederek halktan yardım istedi.

Avustralya'nın Perth şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. East Victoria Park isimli alışveriş merkezinde bir anne, kucağında bebeğiyle beraber yürürken küçük kızı saldırıya uğradı. Bir kadın, yanlarına yaklaştı ve kaçmadan önce küçük kıza vurdu.

Çevredeki dükkanlarda çalışan personel, olayın çok hızlı geliştiğini ifade etti. Sadece o an annenin çığlığını duyduklarını anlatan personel, hemen yardıma koştuğunu anlattı.

KÜÇÜK KIZ YARALANDI

Kadın saldırganın darp etmesinin ardından 2 yaşındaki kızın yüzünde yaralanma meydana geldi. Anne ve kızı ise korkunç olay nedeniyle sarsılmış ve korkmuş bir haldeydi.

Saldırının arkasındaki kadın ise henüz bulunamadı. Polis, saldırganın orta yapılı, kazınmış saçlı olduğunu, pembe atlet ve gri şort giydiğini belirtti ve halktan yardım istedi.

İSPANYA'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Barcelona'nın ünlü Montjuic tepesinde, 31 yaşındaki Ekvadorlu olduğu öğrenilen bir kişi, 1 yaşındaki kız çocuğunu dövmeye kalkmıştı. Bebek arabasında oturan çocuğa tokat atan agresif saldırgan, çocuğu daha da hırpalamaya çalıştığı sırada babası kurtarmıştı. Anne ve babanın neye uğradıklarını anlayamadıkları, şaşkınlık içerisinde çocuklarını korumaya çalıştıkları anlar kameraya yansımıştı.