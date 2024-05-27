İspanya'nın Filistin hamlesinin ardından İsrail'den hizmet yasağı: Zarar verenlere zarar vereceğiz

27 May 2024 11:23 - Güncelleme : 27 May 2024 11:24

İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurmasının ardından İsrail karşı hamlesini yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, 1 Haziran'dan itibaren Kudüs'teki İspanya Başkonsolosluğu'nun Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere hizmet vermesine izin verilmeyeceğini İsrail'deki İspanya Büyükelçiliği'ne bildirdi.

SEBEP: KIŞKIRTICI, NEFRET DOLU ANTİSEMİT AÇIKLAMALAR

İspanya Büyükelçiliğine, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen mektupta, politika değişikliği gerekçe gösterildi, "İspanya Hükümeti'nin Filistin Devleti'ni tanıma kararı ve üst düzey İspanyol yetkililer tarafından yapılan kışkırtıcı ve nefret dolu antisemit açıklamalar" ifadelerine yer verildi.

Mektupta, "1 Haziran 2024 tarihinden itibaren, Kudüs'teki İspanya Başkonsolosluğu sadece Kudüs konsolosluk bölgesinde ikamet edenlere konsolosluk hizmetleri sunabilir. Başkonsolosluk veya onun adına herhangi bir kişi, Bakanlığın önceden yazılı izni olmaksızın Filistin Yönetimi sakinlerine hizmet veremez ve Kudüs bölgesi dışında herhangi bir konsolosluk veya diğer işlevleri yerine getiremez" denildi.

KATZ'DAN TEHDİT PAYLAŞIMI

Katz, X'te yaptığı bir paylaşımda "Hamas'ı ödüllendiren ve bir Filistin terör devleti kurmaya çalışanların Filistinlilerle hiçbir teması olmayacağına" işaret ederek "Bugün Yahudi halkının egemen ve bağımsız bir devleti var ve kimse bizi dinimizi değiştirmeye zorlayamaz ya da varlığımızı tehdit edemez - bize zarar verenlere biz de zarar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İSPANYA'NIN FİLİSTİN KARARI

Geçtiğimiz haftalarda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu ve tarih verdi:

''28 Mayıs Salı günü İspanya kabinesi, Filistin devletini tanıma kararını onaylayacak.''

Sosyalist lider, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde uyguladığı “acı ve yıkım politikasının” iki devletli çözümü tehlikeye soktuğunu söyledi.

''BARIŞ, ADALET VE TUTARLILIK İÇİN FİLİSTİN'İ TANIYACAĞIZ''

Sanchez, “Filistin'i birçok nedenden dolayı tanıyacağız ve bunu üç kelimeyle özetleyebiliriz; barış, adalet ve tutarlılık. İki devletli çözüme saygı duyulduğundan ve karşılıklı güvenlik garantisinin olduğundan emin olmalıyız. İki tarafın barış için müzakere etmesi çok önemli ve bu nedenle Filistin'i tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İki devletli çözüm hiçbir zaman var olmama tehlikesiyle karşı karşıyadır” diyen Sanchez, “Buna izin veremeyiz. Harekete geçme yükümlülüğümüz var. Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de çifte standart yok. İnsani yardım göndermemiz ve yerinden edilenlere yardım etmemiz gerekiyor. Bunu zaten yapıyoruz ancak daha fazlasının yapılması gerekiyor. Bu tanıma İsrail'e karşı değil, Yahudilere karşı da değil. Bu tanıma kimseye karşı değildir, barıştan ve bir arada yaşamadan yanadır” diye konuştu.